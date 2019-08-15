- - мужчины считают достойной зарплату в размере 68,6 тыс. рублей,
- - женщины - в размере 64,2 тыс. рублей,
- - люди 18-30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей,
- - в возрасте 40-50 лет - в 67,2 тыс. рублей.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Оценочный объем инвестиций для обеспечения роста производства зерна на 2019 - 2035 гг. составит 3,4 трлн рублей
В 1-м полугодии на долю топ-5 страховщиков жизни пришлось 69% всей страховой премии в сегменте - ВСС
15 августа 2019 года 10:04
Россияне считают справедливой зарплату в 66 тыс. руб. в месяц
|0
Артем Геодакян/ТАСС
15 августа. FINMARKET.RU - СК "Сбербанк страхование жизни" провела исследование, в ходе которого россияне определили справедливый и достойный уровень оплаты труда. В ходе исследования респондентам было предложено ответить на вопрос: "Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на "черный день" и на старость?" По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на "достойном" уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее. Медианное значение оценки справедливой зарплаты составило около 50 тыс. рублей в месяц. Оно совпадает со средним размером зарплаты россиян по данным Росстата по состоянию на июнь 2019 года. Оценки "достойной" зарплаты различаются по социально-демографическим группам.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.