Россияне считают справедливой зарплату в 66 тыс. руб. в месяц

15 августа. FINMARKET.RU - СК "Сбербанк страхование жизни" провела исследование, в ходе которого россияне определили справедливый и достойный уровень оплаты труда. В ходе исследования респондентам было предложено ответить на вопрос: "Какой, по-вашему, должна быть справедливая, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на "черный день" и на старость?"

По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на "достойном" уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее.

Медианное значение оценки справедливой зарплаты составило около 50 тыс. рублей в месяц. Оно совпадает со средним размером зарплаты россиян по данным Росстата по состоянию на июнь 2019 года.

Оценки "достойной" зарплаты различаются по социально-демографическим группам.

- мужчины считают достойной зарплату в размере 68,6 тыс. рублей,

- женщины - в размере 64,2 тыс. рублей,

- люди 18-30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей,

- в возрасте 40-50 лет - в 67,2 тыс. рублей.

Россияне со средним и неполным средним образованием считают достойной зарплату в размере 61,1 тыс. рублей, а с высшим образованием - 68,4 тыс. рублей. Наивысшие оценки характерны для наиболее обеспеченных россиян, способных делать крупные приобретения, например, купить квартиру. В этой группе опрошенных средняясправедливой зарплаты составляет 78 тыс. рублей в месяц.

Различаются оценки и в зависимости от города проживания. Наивысшие оценки "справедливой" зарплаты дали жители Москвы - 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока - 77 тыс. рублей, Хабаровска - 75 тыс. рублей. В Воронеже и Астрахани считают "достойной" зарплату в размере 60 тыс. рублей, в Волгограде - 59 тыс. рублей, в Липецке и Пензе - 58 тыс. рублей.

Исследование проводилось летом 2019 года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса (CATI). В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов.