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15 августа 2019 года 09:47
Минздрав предлагает отдавать концессии в здравоохранении без конкурса
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Владимир Смирнов/ТАСС
15 августа. FINMARKET.RU - Проект поправок в закон о концессиях, разрешающий отдавать их без конкурса, предлагает Минздрав. Так будет проще привлечь внебюджетные инвестиции в государственное здравоохранение, пишут "Ведомости", ссылаясь на пояснительну.. записку. Для получения концессии без конкурса нужно отвечать двум условиям. Первое: частный партнер должен либо использовать государственное имущество, либо его модернизировать, заменить устаревшее оборудование. Второе: частная медицинская клиника должна работать по ОМС и использовать имущество более пяти лет. Сейчас участвуют в программе ОМС и используют государственную инфраструктуру 206 частных медицинских организаций, с ними заключено 282 договора, сказано в пояснительной записке. Медицина – не самая капиталоемкая отрасль инфраструктуры, но крупных проектов в ней все больше, пишут аналитики InfraOne в новом обзоре. В последние пару лет на рынке все чаще появляются проекты дороже 5–10 млрд руб., указывают они. В ближайшее время должен запуститься проект строительства Камчатской краевой больницы. На 1 июля 2019 г. в России было заключено 19 концессионных соглашений дороже 100 млн руб. в сфере медицины и здравоохранения. Их заявленные инвестиции около 27,8 млрд руб. В основном крупные проекты – дороже 100 млн руб. – у регионов. Лишь одна концессия была муниципальной: соглашение с мэрией Новосибирска на реконструкцию помещений роддома, замечают аналитики. Федеральные концессии в медицине пока редки, констатирует InfraOne. Концессионная активность Минздрава по-прежнему низкая по сравнению, например, с транспортными федеральными ведомствами. Предложение Минздрава поможет незначительно изменить рынок, по аналогии с концессиями в сфере ЖКХ, считает управляющий партнер медицинской инвестиционной группы "Миг" Илья Иванов, цитируемый "Ведомостями". Будет конвертация многочисленных договоров аренды в концессионные соглашения, лучше защищающие интересы инвесторов и государства.
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Ключевые слова: РФ, здравоохранение
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