За валютные вклады придется платить

15 августа. FINMARKET.RU - Швейцарскиене хотят выплачивать проценты своим вкладчикам — напротив, заставляют их платить за размещение средств на своих счетах. Отрицательные процентные, ранее постепенно распространившиеся по ставкам европейских центробанков, становятся нормой и в потребительском секторе. Более того, вкладчики начинают платить и за размещение валютных вкладов в России. Со временем такое будет встречаться чаще, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

Эксперименты с отрицательными процентными ставками в Европе происходили еще в начале нашего десятилетия. Впервые ставку в минус 0,2% установил Национальный банк Дании в 2012 году для размещаемых коммерческими банками депозитов. Целью подобной меры изначально была защита привязки датской кроны к евро — регулятор всеми средствами хотел предотвратить ее усиление. Вскоре тем же путем направились центральные банки Швеции, Швейцарии, Дании и, наконец, еврозоны.

Логика отрицательных ставок выглядит неочевидной для неискушенного в финансах человека: зачем класть деньги на депозит, чтобы потом получить меньше? Однако замысел для центральных банков кристально прозрачен, пишут "Известия". Отрицательный процент означает, что коммерческие и инвестиционные банки не будут размещать деньги мертвым грузом в ЦБ, а постараются искать другие, более рискованные варианты для размещения. Таким образом поощряется активная циркуляция денег в экономике и в конечном итоге рост ВВП. Второй основной мотив — ослабление собственной валюты, которая склонна к укреплению, чем вредит местным производителям. С этой целью, к примеру, президент США Дональд Трамп требует от ФРС снижения ставки.

Но какова бы ни была мотивация регуляторов, результат оказывается весьма неоднозначным. Запустить машину экономического роста в середине–конце 2010-х годов, по большому счету, не получилось — почти нигде ВВП не растет быстрее, чем на 2% в год, а чаще — медленнее. Зато начались неприятные побочные эффекты. Одним из таковых стало поведение коммерческих банков — вместо того, чтобы пустить деньги на кредиты и инвестиции, они решили переложить убытки от отрицательных ставок на плечи вкладчиков, отмечают "Известия".

В нашей стране инфляция всё еще довольно высока, хотя ЦБ относительно успешно опустил ее до 4–5%, немыслимых еще 10 лет назад. И всё же при таком уровне роста цен говорить об отрицательных ставках в рублях не имеет смысла, во всяком случае, пока. Совсем другое дело — валютные, отмечают "Известия".

В июле, пишет газета, стало известно, что банк "Авангард", входящий в первую сотню, решил в принципе отказаться от вкладов в евро. Прием соответствующих депозитов с 8 июля был закрыт, а гражданам, у которых истекает срок размещения средств, предложено продлить его... но на условиях выплаты банку процента. В кредитной организации объяснили такое решение тем, что Банк России увеличивает требования к резервированию валютных вкладов, а также расширяет страхование депозитов на предприятия малого и среднего бизнеса. В связи с этим заниматься невыгодными операциями в евро для банка нет смысла — рынок слишком мал, так как валютные заемщики предпочитают доллары. Заработать на эффекте масштаба здесь не представляется возможным.

"Авангард", скорее всего, будет далеко не последним банком, который будет требовать со своих вкладчиков деньги за хранение валюты. По словам эксперта Международного финансового центра Владимира Рожановского, эти действия — не исключение, а начало нового тренда.