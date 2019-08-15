Почти 13% населения РФ исключены из общества

15 августа. FINMARKET.RU - Почти одна пятая российских домохозяйств находится под риском социальной эксклюзии, пишет "Коммерсант", ссылаясь на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина. Они были сделаны в 2018 году по заказу Росстата на данных комплексного обследования условий жизни населения (КОУЖ) и опубликованы в этом году. Основой для определения риска социальной эксклюзии встала адаптированная версия соответствующего индекса ООН (UNDP), она учитывает ограничения в доступе к экономической сфере, социальным услугам и общественной жизни. Понятие эксклюзии включает понятие бедности, но не сводится к нему — речь, по существу, идет о таком сочетании бедности и других факторов, что домохозяйство де-факто изолируется от "большого" общества, формируя свой вариант замкнутой маргинальной субкультуры.

По расчетам Высшей школы экономики, риск социального исключения актуален для 13,1% жителей и 19,8% домохозяйств в России. Его минимальные (1,7%) показатели зафиксированы в Москве, максимальные (34,3%) — в Хакасии. Наибольшие риски ограничения доступа к экономической и социальной сферам в стране имеют безработные (36,2%) и многодетные семьи (22%).

В целом доля населения, находящегося под риском социальной эксклюзии, составила 13,1%, а доля домохозяйств — 19,8%.

88% из них испытывали эксклюзии по трем компонентам индекса, 11,9% — по двум. Доля таких лиц в экономически активном возрасте (15–72 года), составившая 12%, ожидаемо оказалась значительно меньше, чем лиц, вышедших из него (22,6%). Доля находившихся под этим риском среди занятых в трудоспособном возрасте составила 6,7%, среди безработных — 36,2%, а незанятых трудоспособного возраста — 17,5%. Наименьшая доля семей, находившихся под риском социальной исключенности, оказалась среди состоявших из трех и четырех человек (соответственно 8,4% и 9%), а наибольшая — среди состоящих из одного человека (25,5%). Наличие в семье пенсионера на риски исключенности практически не влияет: у семьи, состоящей только из них (14,3%), они также практически не отличались от среднего показателя у всего населения страны.

Расчеты экспертов ВШЭ — одна из первых работ по определению социальной эксклюзии для страны. В перспективе сделать их регулярными планирует Росстат, пишет "Ъ".