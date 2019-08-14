Нефтекомпании не хотят тратиться на оценку воздействия на окружающую среду

14 августа. FINMARKET.RU - Крупнейшиепросят правительство продлить переходный период, освобождающий их от проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) на "тысячи" объектов I класса опасности. "Коммерсант" ознакомился с письмом руководителей крупнейших нефтекомпаний РФ в правительство о возможных последствиях "затягивания" принятия законопроекта Минприроды о переносе государственной экологической экспертизы в сфере добычи на предпроектную стадию.

В письме сообщается, что нефтяники ежегодно строят "тысячи объектов" в сфере добычи, относящихся по экологическому законодательству к I категории опасности. Согласно ФЗ "Об экологической экспертизе", проектная документация таких объектов с 2019 года должна проходить ГЭЭ. Нефтекомпаниям уже удалось добиться освобождения от ГЭЭ в виде переходного периода до 2020 года для таких объектов нефтедобычи, если техдокументация на них согласована до начала 2019 года, также из перечня объектов ГЭЭ были исключены проектная документация скважин для разведки и добычи нефти и газа.

Отсутствие отсрочки привело бы к многократному росту количества экспертиз Росприроднадзора и переносу сроков ввода объектов нефтедобычи на пять-шесть месяцев, пишут нефтяники.

Нефтекомпании предполагали, что в этом году будет принят закон о переносе ГЭЭ на предпроектную стадию, что "позволит не проводить ее для каждого возводимого объекта и сократить количество экспертиз", а в силу он вступит к концу переходного периода.

Но работа над так называемым законопроектом об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) затянулась, и теперь нефтекомпании считают, что он заработает не ранее 2022 года. А поскольку переходный период к 2020 году истечет, нефтяники полагают, что будут вынуждены проводить ГЭЭ в отношении большинства планируемых к строительству объектов. В 2018 году ГЭЭ затронула 21% объектов, в 2019 году - 34%, а в 2020 году ей будут вынуждены подвергнуться почти 100% объектов, отмечается в письме. Это может "блокировать нормальную хозяйственную деятельность и привести к существенному снижению добычи" нефти, резкому падению доходов бюджета и необоснованным административным и финансовым затратам государства и нефтекомпаний.

Нефтяники просят правительство продлить переходный период для объектов добычи до начала 2022 года. Один из собеседников "Коммерсанта" утверждает, что о необходимости принятия закона "своевременно" говорили не только нефтяники, но и металлурги. Расходы всей крупной промышленности РФ на проведение ГЭЭ могут оцениваться в десятки миллиардов рублей.

Законопроект об ОВОС предусматривает проведение ГЭЭ на предпроектной стадии путем определения объектом ГЭЭ материалов ОВОС планируемого размещения объектов (а не проектной документации, как это происходит сейчас), поясняют газете в Минприроды. Эти изменения коснутся всех объектов, проектная документация которых в настоящее время является объектом экологической экспертизы, не только объектов нефтяных месторождений. При этом, отмечают в Минприроды, законопроект носит комплексный характер: в частности, для переноса ГЭЭ на предпроектную стадию по материалам ОВОС требуется более подробно описать требования к ОВОС именно на законодательном уровне. Сейчас законопроект доработан с учетом замечаний бизнес-сообщества, включая нефтяные компании, согласован с заинтересованными ведомствами, говорят в Минприроды. В связи со сложностью и объемностью законопроекта Минюст продлил срок подготовки заключения, добавляют в министерстве: предположительно, он будет внесен в правительство до конца августа. Таким образом, сроки внесения законопроекта обусловлены сложностью и длительностью согласительных процедур, пояснили в Минприроды.