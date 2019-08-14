Рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

14 августа. FINMARKET.RU - Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается и количество занятых, обратил внимание Центробанк. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года этот показатель сократился с почти 72,5 млн человек до 71,3 млн человек. Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50-54 года) и людей "младшего" пенсионного возраста (55-59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором - 129 тыс., пишут "Известия"

Как поясняют экономисты ЦБ, в основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий. Но демография - не единственная причина сложившейся ситуации. Что, кстати, убедительно доказывает поведение пенсионеров старше 60 лет. Их стало больше примерно на 450 тыс., но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек.

"Согласно порталу HeadHunter, спрос на работников падает второй месяц подряд: в июне количество вакансий сократилось на 7,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение может быть связано с эффектом базы: наибольший темп роста количества вакансий как раз пришелся на июнь прошлого года. Тем не менее динамика остается негативной", - отмечают в ЦБ.

О пониженном спросе на работников говорит и опрос IHS Markit. В июне компании продолжили сокращать занятость как в производстве, так и в сфере услуг - индексы находятся ниже отметки 50 пунктов, что считается критическим уровнем.

То есть, отмечает газета, на рынке труда условия сейчас диктуют работодатели. Может ли это приводить к дискриминации людей предпенсионного возраста? О таком сценарии предупреждали эксперты, когда в конце прошлого года ужесточилось законодательство в отношении работодателей.

Как сообщили "Известиям" в Роструде, на 1 июня этого года в ведомство и его территориальные органы поступило порядка 1,1 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 168 связаны с вопросами увольнения в связи с достижением этого статуса. В результате исполнения предписаний, выданных инспекторами труда, были восстановлены трудовые почти 1 тыс. обратившихся, рассказали в пресс-службе Роструда. И напомнили, что для защиты прав данной категории граждан во всех территориальных органах службы организованы "горячие линии", где можно получить консультацию, в том числе на тему того, что делать при дискриминации.

Кроме того, у людей, которые потеряли работу за два года до наступления пенсионного возраста при соблюдении определенных условий и отсутствии перспективы найти новое место, может быть назначена страховая пенсия по старости по предложению службы занятости. Таких граждан, как сообщили "Известиям" в ПФР, по состоянию на 1 января 2019 года было 20,8 тыс. человек.

Позитивные сдвиги для граждан предпенсионного возраста возможны при изменении экономической ситуации. Как отмечается в обзоре ЦБ, в случае увеличения темпов роста в условиях низкой безработицы работодатели будут вынуждены повышать зарплаты для привлечения трудовых ресурсов. Правда, регулятор в этом факте видит риск для инфляции, а рекрутеры, напротив, усматривают потенциал для людей старшего возраста.