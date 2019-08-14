Производителям продуктов затруднят подмену ингредиентов

14 августа. FINMARKET.RU - Производителей в странахпредложили обязать раскрывать свои внутренние, по которым они изготавливаютпитания. Речь идет о технических условиях (ТУ) и стандартах организации (СТО). Госстандарт Белоруссии предложил участницам ЕАЭС обязать производителей пищевой продукции указывать на упаковке данные о документе, в соответствии с которым она произведена и может быть идентифицирована. Ведомство предложило коллегам по ЕАЭС учесть этот пункт в плане разработки технических регламентов и внести поправки в ТР ТС "Пищевая продукция в части ее маркировки", рассказали "Известиям" в пресс-службе ЕЭК.

Сейчас изготовители в обязательном порядке сообщают о выпуске товаров по ГОСТам. Производители молока, молочной и масложировой продукции обязаны указывать ТУ и СТО на упаковке, а все остальные компании предоставляют эту информацию на добровольной основе.

В пресс-службе Минсельхоза РФ инициативу поддержали. Вопрос будет вынесен на рассмотрение коллегии Евразийской экономической комиссии в установленном порядке, добавили в министерстве. В Роспотребнадзоре "Известиям" подтвердили, что изменения в техрегламент обсуждаются на площадке ЕЭК. Если норма будет принята, покупатели смогут понять, на основе каких документов (ТУ, СТО) изготовлена продукция и смогут ознакомиться с ними.

ТУ и СТО - это виды стандартов, которые разрабатывают сами производители или специализированные организации. Как рассказал газете председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, по сути, это замена ГОСТам, которые в России применяются на добровольной основе. Производитель при изготовлении новой продукции обязан регистрировать ТУ и СТО в Роспотребнадзоре. В этих документах предъявляются требования к характеристикам товара, его внешнему виду, сырью для его производства, способу изготовления и т.д.

Согласно экспертным оценкам, отметил Шелищ, до 80% пищевой продукции сделано по ТУ. Так как производители сейчас не обязаны раскрывать, в соответствии с каким стандартом они изготовили продукт, они делают ТУ и СТО непубличными. То есть покупатели не имеют доступа к этой важной для них информации.

Петр Шелищ отметил, что основная идея новшества -- усилить контроль за подлинностью и качеством продукции. У потребителей и надзорных органов появится возможность сравнить товар с требованиями ТУ и СТО. Если производитель выпустил в оборот продукцию, качество которой не соответствует заявленным стандартам, его можно будет привлечь к ответственности за обман потребителя или фальсификацию.