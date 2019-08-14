Эксплуатацию старых машин предлагают запретить

14 августа. FINMARKET.RU - Думский комитет по промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, "достигших предельного срока эксплуатации". Экологические проблемы автотранспорта обсуждались на круглом столе в Госдуме еще в конце июня, по итогам парламентарии подготовили рекомендации. Соответствующее письмо в различные министерства и ведомства направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина ("Единая Россия"), пишет "Коммерсант".

Минпромторгу и Минтрансу Когогина предложила проработать вопрос о "законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации". О каких автомобилях идет речь и какие санкции будут применяться, в письме не уточняется. Сегодня подобных ограничений на законодательном уровне нет. Единственное ограничение касается автобусов, задействованных в детских перевозках: они должны быть младше десяти лет, эта норма вступает в силу в 2020 году, до этого срок несколько раз переносили.

Минпромторг еще в 2013 году предлагал ограничить предельный возраст коммерческого транспорта 7-15 годами. Ведомство даже подготовило поправки к закону "О безопасности дорожного движения" о поэтапном выводе из эксплуатации старых грузовиков старше 12-25 лет (в зависимости от класса), но до Госдумы законопроект не дошел.

В пресс-службе Минтранса "Коммерсанту" подтвердили, что предложения от комитета получены и прорабатываются. Рекомендации получили и в Минпромторге. "Вывод старой техники из оборота должен осуществляться за счет применения мер экономического, технического и организационного регулирования, а также стимулирования автовладельцев на приобретение нового, экологически чистого подвижного состава",- считают в ведомстве. В качестве примера там приводят действующие программы льготного автокредитования. В Минпромторге напомнили, что Налоговый кодекс разрешает регионам устанавливать размер транспортного налога с учетом возраста транспортных средств.

"Мы поддерживаем меры, направленные на обновления парка грузовиков,- заявили "Коммерсанту" в ПАО "КамАЗ".- Это позволит улучшить экологическую обстановку в городах и повысить безопасность на дорогах". В ПАО "Соллерс" также поддержали идею депутатов.

Представители автомобильной общественности идею депутатов раскритиковали.

Идея запрета автомобилей, достигших предельного срока эксплуатации, сложно реализуема, считает исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов. "Запрет можно установить только для коммерческого транспорта, но не для автомобилей, находящихся в частном пользовании",- считает он. По его мнению, ограничить можно не только возраст, но и пробег.

На дорогах Германии и Франции встречаются 20-25-летние грузовики в идеальном состоянии, говорит координатор проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко. Кроме того, в портах и терминалах часто работает техника, которая за 15-20 лет проезжает всего 50-60 тыс. км,- возраст в таких случаях не может служить показателем.