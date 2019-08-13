За год количество занятых в МСП сократилось на 5%

13 августа. FINMARKET.RU - Количество занятых на малых и средних предприятиях России за год сократилось на 5% (на 800 тыс.) - с 16 млн человек до 15,2 млн, говорится в исследовании общероссийской общественной организации "Опора России". Оно основано на статистике ФНС на 10 августа 2019 года, пишут "Известия" . Именно в это время служба исключает из реестра не предоставивших отчетность предпринимателей, пояснили в "Опоре России". По статистике ФНС, количество всех малых и средних компаний сократилось на 4% - до 5,69 млн.

Как отметил президент "Опоры России" Александр Калинин, с 2016 по 2018 годы численностьи занятых в этом сегменте росло, но в этом году тренд переломился. Он объяснил, что главная причина сокращения сектора - это снижение спроса и реальных располагаемых доходов населения, с которым малый бизнес работает напрямую и первым ощущает изменения. Также на отрицательную динамику повлияло увеличение НДС до 20%, которое в условиях ограниченного спроса невозможно переложить на покупателей, считает он.

Кроме того, по словам А.Калинина, бизнес отмечает ухудшение делового климата: ужесточается контрольно-надзорная деятельность, наблюдается давление правоохранительных органов, повышаются административные барьеры. Наконец, проблема заключается и в доступности финансирования - высоких ставках по кредитам и большой доле отказов в банках, добавил он.

По словам президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимира Буева,сегмента связано с повышением конкуренции со стороны крупного бизнеса (например, розничная торговля переходит к сетевым ритейлерам), а также со стороны бюджетных организаций (например, на рынке юридических услуг начали действовать некоммерческие госорганизации). Кроме того, наиболее остро перед бизнесом стоит проблема излишней зарегулированности: за последние 5-7 лет выросло количество требований к предпринимателям, а правоприменительная практика ужесточилась, отметил он.

Как считает В.Буев, госпрограммы поддержки - например, льготное кредитование или популяризация малого бизнеса - в ближайшее время не дадут толчок к росту количества предприятий и численности занятых. Действительно поможет развитию предпринимательства "регуляторная гильотина", которая призвана отменить все избыточные требования к бизнесу, говорит он.