ЦБ унифицирует систему оценки кредитных историй граждан

13 августа. FINMARKET.RU - Банк России обсуждает с участниками рынка необходимость унификации индивидуальных кредитных рейтингов граждан, которые рассчитываются бюро кредитных историй (БКИ). Сейчас каждое бюро проводит скорринг по собственной методике и имеет разные шкалы. Регулятор намерен создать единую для всех форму выдачи отчета, пишет "Коммерсант". Пока рейтинги носят информационный характер, но в дальнейшем могут быть увязаны со стоимостью финансовых продуктов, уверены эксперты.

О том, что ЦБ на прошлой неделе на совещании с участием бюро кредитных историй и банков обсуждал особенности присвоения индивидуального кредитного рейтинга (ИКР или скоррингового балла), рассказали “Ъ” участники встречи. По их словам, регулятор услышал мнение рынка о том, что переход на единый механизм расчета кредитного рейтинга — негативная практика. Поэтому наиболее вероятным решением проблемы унификации данных о рейтингах разных бюро будет введение единой шкалы, в которой наглядно будет представлено качество заемщика и насколько велики его шансы получить кредит или заем. Форму, по словам собеседников “Ъ”, подготовит ЦБ.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что сейчас БКИ рассчитывают ИКР по собственным методикам и выдают результаты каждое по своей шкале. Это делает сложным анализ и сопоставление данных для потребителей. 26 июня опубликован доклад для общественных консультаций, в том числе по вопросу "необходимости реализации унифицированного рейтинга и механизма его реализации". В настоящее время "получены мнения рынка, формируется позиция Банка России". По словам представителей БКИ, создание единого механизма расчета ИКР не имеет смысла. "В создании единой оценки не только нет необходимости, это в принципе невозможно сделать. Дело в том, что в базах разных БКИ — разный состав информации,— поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.— Скорее можно было бы создать для индивидуального кредитного рейтинга, получаемого из разных БКИ, единообразную шкалу". По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков". В итоге выбран иной подход, отмечает господин Лагуткин,— "каждый разработчик рейтинга может применять собственную методологию, а для сопоставления рейтингов разных БКИ планируется разработать некую единую шкалу рейтингов".