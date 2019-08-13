Профучастники должны будут информировать о рисках финпродуктов

13 августа. FINMARKET.RU - Профучастников обяжут придерживаться стандарта продажи финансовых продуктов. Соответствующий проект документа разработали и опубликовали на своих сайтах Национальная финансовая ассоциация (НФА) и Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР), в разработке также участвовал Центробанк, пишут "Ведомости"

Клиентов будут информировать о характеристиках продукта, его рисках и возможных расходах, следует из проекта. Кроме того,будут обязаны предупредить, что инвестиции не застрахованы государством, а доход не гарантирован. Помимо этого, профучастники должны будут избегать советов клиентам по поводу того, насколько тот или иной инструмент соответствует интересам клиента. Утвердить стандарт планируется в сентябре 2019 г.

Стандарт придуман для борьбы с мисселингом - продажей одних финансовых продуктов под видом других, говорит президент НФА Василий Заблоцкий. Требования будут касаться брокеров, дилеров, доверительных управляющих, депозитариев, регистраторов и инвестсоветников.

В проекте стандарта выделено 12 сложных инструментов: это внебиржевые деривативы (форварды, опционы, свопы), субординированные, структурные облигации и проч. Предлагая эти продукты клиенту, профучастник обязан показать ему их паспорт (его разрабатывает он сам либо эмитент), в который будут входить описание инструмента, его риски, сведения об эмитенте и о том, защищен ли инструмент и можно ли досрочно вернуть инвестиции.

Как поясняет представитель НАУФОР, эти инструменты наиболее рискованные и сложные для понимания. По его словам, просто проговорить риски недостаточно, нужна памятка, которая бы простыми словами объясняла, как они работают и какие последствия могут ждать инвестора. А В.Заблоцкий не исключает, что этот список будет впоследствии расширен.

Следить за тем, как профучастники соблюдают стандарт, будут СРО. Если компания его нарушит, СРО может ее оштрафовать или исключить из членов СРО, а тогда ей придется сдать лицензию профучастника, говорит представитель НАУФОР.

Представитель ЦБотмечает, что недобросовестные продажи затрагивают различные секторы финансового рынка. В 2018 г. регулятор предложил финансовым организациям использовать при продажах сценарии взаимодействия с потребителем, в которых предусмотрено максимально полное информирование об особенностях и рисках продукта, но не будет навязывания, напоминает он.