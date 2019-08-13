Крупные потребители электроэнергии получили шанс избежать повышения тарифов

Промышленность и крупный бизнес получили шанс избежать повышения тарифов на передачу электроэнергии. К спорам вокруг тарифной реформы, которая грозит промышленности дополнительными расходами, оцениваемыми в 369 млрд руб., подключился первый вице-премьер Антон Силуанов. Как следует из разработанной по его поручению оценки Минэкономики, дифференциация тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК) и оплата резерва мощности, на которых настаивают Минэнерго и "Россети", негативно скажутся на экономике страны — при самом пессимистичном сценарии совокупные потери могут достичь 686 млрд руб., пишет "Коммерсант".

Минэкономики отправило в правительство негативную оценку социально-экономических последствий от введения дифференциации единого тарифа Федеральной сетевой компании (подконтрольна "Россетям", управляет магистральными электросетями) и оплаты резерва электросетевой мощности. Эти меры являются частью реформы электросетевых тарифов, которую поддерживают Минэнерго, "Россети" и профильный вице-премьер Дмитрий Козак, но критикуют другие регуляторы и участники рынка. Они пожаловались первому вице-премьеру Антону Силуанову, который и поручил Минэкономики провести оценку. Министерство заключило, что введение платы за резерв мощности приведет к замедлению экономики и многомиллиардным потерям потребителей.

Суть спорной повестки — к 2024 году потребители должны перейти на полную оплату зарезервированной за ними, но простаивающей трансформаторной мощности либо отказаться от нее. Также "Россети" хотят повысить тариф для крупной промышленности, напрямую подключенной к магистральным сетям,— в два раза за семь лет. Письма Дмитрию Медведеву с просьбой отказаться от этих идей писали металлурги и нефтяники, но премьер на встрече с главой "Россетей" Павлом Ливинским 28 июня согласился ускорить принятие изменений, пишет "Ъ".

Гендиректор "Сообщества потребителей энергии" Василий Киселев отмечает, что отказ от сетевых инициатив защитит промышленность, коммуналку и бюджетников, поможет достижению национальных целей и "принудит сетевую монополию наконец заниматься собственной эффективностью, а не отъемом ресурсов у других секторов".