Мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков

13 августа. FINMARKET.RU - Новый и нестандартный способ телефонного мошенничества набирает обороты. Сотрудник банка звонит, чтобы приостановить финансовую операцию.

Звонящие на мобильный телефон представляются сотрудниками Сбербанка и сообщают, что банку стала очевидна несанкционная попытка перевода денежных средств абонента в другом регионе, пишет "Российская газета"

"Представитель" Сбербанка, якобы "заблокировав" попытку списания, предлагает сверить устройства, имеющие доступ к личному кабинету абонента, чтобы полностью обеспечить безопасность счетов. При этом "сотрудник" банка не запрашивает никаких конфиденциальных данных абонента. Узнав, какой из систем не пользуется клиент, "сотрудник" предлагает помочь в отключении, для чего ему нужна помощь стороннего приложения.

Программа делегирования доступом teamviewer позволяет подключиться постороннему человеку и совершить любую операцию от лица клиента. Для подключения запрашивается id (специальный номер) пользователя, получив который, третья сторона сможет легко подключиться и завладеть конфиденциальной информацией смартфона. В данном случае доказать попытку несанкционного взлома будет крайне сложно, если не вообще невозможно, так как доступ был предоставлен добровольно.

Управление "К" МВД России, занимающееся раскрытием преступлений в сфере высоких технологий, регулярно предупреждает граждан о различных способах телефонных и электронных мошенничеств. Вот самые распространенные из них. Вам сообщают о блокировке вашей кредитной карты (телефона, компьютера) и просят сообщить пин-код. Вам сообщают о выигрыше в лотерею (в которую вы не играли). Управление "К" рекомендует никому не называть свой пин-код . А чтобы разблокировать карту, телефон или компьютер, следует самому обращаться к администратору. И еще надо обратиться в полицию.