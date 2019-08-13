Ответственность российского бизнеса подтянут до мировых стандартов

13 августа. FINMARKET.RU - В России собираются подтянутьбизнеса до мировых стандартов. Минэкономразвития совместно с Всероссийской академией внешней торговли (ВАВТ) готовят национальный план по внедрению стандартов ответственного бизнеса. Первый этап уже пройден, рассказали представитель академии и федеральный чиновник, пишут "Ведомости"

Как объясняет федеральный чиновник, ответственныйнаряду с извлечением прибыли заботится об окружающей среде и правах трудящихся, платит налоги и не занимается коррупцией Но не все российские компании понимают, на что ориентироваться, если они решили стать ответственными, говорит руководитель разработки программы для Минэкономразвития, старший научный сотрудник ВАВТ Антонина Левашенко. Готовый план с пошаговой инструкцией по внедрению стандартов должен им помочь, рассчитывает она.

, в основу которых ляжет опыт стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), будут предложены всем российским компаниям, знает один из собеседников. Они будут включать требования к нефинансовой отчетности, к рациональному использованию природных ресурсов, защите прав человека. Для топливно-энергетического комплекса, металлургии, химпроизводства и сельского хозяйства введут дополнительные отраслевые стандарты. Также такие требования коснутся компаний, участвующих в госзакупках и получении госфинансирования.

План по внедрению стандартов, как и сами нормы, должно будет утвердить Минэкономразвития, знает собеседник "Ведомостей". По словам федерального чиновника, для бизнеса это будет непрофильной нагрузкой, поэтому пока в России она будет рекомендательной. Соблюдение правил будет добровольным, подчеркивает и А.Левашенко.

Бизнес сам заинтересован во внедрении стандартов, ведь их соблюдение позволит получить доступ к новым рынкам, считают аналитики академии.

В России уже действует целый ряд стандартов ведения бизнеса.

Как отмечают в крупных компаниях, выполнение стандартов - дополнительный аргумент в диалоге с инвесторами. Кроме того, выполнение стандартов помогает снизить долгосрочные риски.

Крупный бизнес пока лучше малого и среднего готов принимать принципы ответственного ведения дел, говорит управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова. Но и малый, и средний бизнес, которым стандарты даются тяжелее, работают в этом направлении, с учетом своих финансовых возможностей. Со временем к нормам придут все компании, которые хотят работать с крупными зарубежными и российскими компаниями или инвесторами, поставлять продукцию на экспорт, уверена она.

Введение стандартов ответственного бизнеса призвано помочь небольшим компаниям, для которых негативное отношение к российскому бизнесу - барьер для выхода на иностранные рынки, говорит профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова, но многие из них не смогут позволить себе разработку комплаенса. Переход на новые стандарты - это затраты времени и средств для компаний, признает директор программы "Зеленая экономика" Михаил Бабенко, но это несоизмеримо с возможной потерей контрактов. Пока правильнее ориентироваться на крупный бизнес, а для малого и среднего вводить постепенно, резюмирует Игорь Коротецкий из KPMG.