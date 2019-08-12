Аптечный рынок ждут серьезные изменения

12 августа. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы намерены уточнить планы по регулированию деятельности аптек. Так, подгруппа межфракционной группы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан и обращения лекарств подготовила новую версию техзадания, согласно которому будут изменены условия получения прибыли аптек, которая сейчас зависит от наценки на лекарства.

Как пояснила "Коммерсанту" руководитель подгруппы депутат Елена Панина, речь идет о введении фиксированной наценки. По ее словам, это позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости. По словам источника газеты, знакомого с работой подгруппы, речь может идти о единой наценке на группы препаратов с одним международным непатентованным наименованием (МНН) и формой выпуска. Это позволит избежать приоритетной продажи дорогостоящих препаратов с высокой наценкой для получения наибольшей прибыли.

Документ предусматривает ограничения и маркетинговых бонусов от производителей по аналогии с торговыми сетями. Но окончательный порог будет определен не раньше осени, отмечает собеседник "Ъ". Депутаты намерены также ввести законодательный запрет на эксклюзивные маркетинговые договоры, предусматривающие продажу только одного препарата в рамках одной группы МНН. Схожие ограничения запланированы и для дистрибуторов, которым могут запретить эксклюзивную поставку какого-либо препарата.

Впрочем, пишет газета, депутаты решили дать некоторые поблажки фармритейлерам. В новой версии техзадания снижены ограничения по максимально допустимой доле на рынке одной аптечной сети. Так, предполагается запретить осуществление деятельности в случае, если в субъекте РФ доля компании превышает 35%, а в стране - 15%, а не 10% и 3% соответственно, как предполагалось в первоначальной версии техзадания, разработанной весной 2019 года.

Более мягкие ограничения предусмотрены и для фармдистрибуторов. Так, если ранее предполагалось ограничить их доли в субъекте РФ и стране в целом до 15% и 5% соответственно, то теперь - до 35% и 20%.

Депутаты также намерены обязатьпредоставлять не менее 50% витринной площади российским лекарствам, а их сотрудников информировать покупателей о наличии дешевых аналогов. Как пояснял "Ъ" первый замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности Андрей Исаев, инициативы подгруппы направлены на ограничение монополизма сетей.