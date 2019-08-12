Срок давности за обман Росстата могут увеличить до 2-х лет

12 августа. FINMARKET.RU - Компаниям и должностным лицам начнут выписывать реальныеза непредставление статистических данных. Для этого Минэкономразвития предложило увеличить срок давности привлечения к административной ответственности с действующих сегодня 2-х месяцев до 2-х лет.

Министерство подготовило проект изменений в Кодекс об административных правонарушениях, пишет "Российская газета"

Наказать могут не только за неверные первичные статданные, но и за их непредставление или просрочку в представлении.

Сейчас такие делаи его территориальные органы рассматривают в срок до 2-х месяцев со дня совершения правонарушения. Но для изучения ситуации часто требуются дополнительные запросы и анализ информации. Так что в двухмесячный срок давности чаще всего не укладываются, а там и привлечь к ответственности уже оказывается никого не возможно, указывают в Минэкономразвития.

В итоге под угрозой оказывается обеспечение общества и государства достоверной и полной официальной статинформацией. Если же принять предлагаемые изменения, то наказания станут реальными.

Сами штрафы сейчас установлены довольно ощутимые, напоминает газета. Так, штраф за непредоставление статданных для должностных лиц установлен от 10 до 20 тыс. рублей. Штрафы для самих организаций, которые, собственно, представляют первичные сведения, установлены от 20 до 70 тыс. рублей. За повторное нарушение должностные лица заплатят уже штраф от 30 до 50 тыс. рублей, а юридические лица - от 100 до 150 тыс. рублей.

Как пояснил "Российской газете" директор Центра конъюнктурных исследований НИУ "Высшая школа экономики" Георгий Остапкович, компании не представляют статданные или затягивают их представление потому, что желают скрыть реальное положение дел, так как работают частично в "сером" секторе экономики.