Территории аэродромов могут сократиться из-за массовой застройки

12 августа. FINMARKET.RU - Минтранс разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), летом его текст был разослан аэропортам, пишут "Ведомости"

ПАТ - территория вокруг аэропорта радиусом 30 км с особым режимом использования, строительство на ней возможно только по согласованию с Росавиацией.

Согласно принятому в 2017 г. закону, каждый аэропорт должен заново разработать проект ПАТ, согласовать его с субъектом Федерации и утвердить в Росавиации. Правило 30 км при этом отменилось. В ПАТ в соответствии с законом могут устанавливаться 7 подзон - от самой жесткой первой, где разрешено строить только объекты для обеспечения воздушного движения, до седьмой, самой большой: там можно строить все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не превышает норму.

Законопроект предлагает устанавливать ПАТ с шестью подзонами, а седьмая может выделяться дополнительно, но не позднее 2025 г. ПАТ у "Шереметьево" и "Внуково" - примерно по 200 тыс. га, "Домодедово" - около 300 тыс., говорят три сотрудника московских аэропортов. Седьмая подзона самая большая, без нее ПАТ в несколько раз меньше, добавляют они.

Как объясняет сотрудник крупного аэропорта, логика чиновников Минтранса такова: поскорее установить для исполнения закона ПАТ без спорной седьмой подзоны и договариваться о ней с региональными властями. Но тогда сотни тысяч гектаров вокруг аэропортов на 5-6 лет выйдут из-под контроля Росавиации и могут быть застроены, продолжает он. Сотрудник другого аэропорта опасается, что власти субъектов будут затягивать принятие седьмой подзоны.

"Принятие законопроекта в такой форме угрожает работе аэропортов даже в нынешней конфигурации, ведь пространства вокруг могут быть застроены с последующими жалобами жителей на шумы. И тем более это угрожает их развитию: в "Шереметьево", например, достраивается третья полоса, в стратегии "Домодедово" - строительство шести полос", - говорит Никотин.

"Седьмая подзона обязательна, в противном случае воздушные суда будут оказывать воздействие на здоровье граждан, что может привести к ограничению полетов", - написал в конце июля замминистра транспорта Александру Юрчику гендиректор "Внуково" Дмитрий Сапрыкин. Как пишет Сапрыкин, поправку можно принять, но седьмую подзону установить максимум через 2 года, а до тех пор все равно согласовывать проекты строительства в Росавиации и проводить для каждого замеры шумов. В начале 2010-х "Внуково" уже серьезно ограничило ночные полеты, потому что шум мешал жителям обступившей аэропорт застройки.

Сейчас до установления ПАТ строительство надо согласовывать с Росавиацией. Минтранс предлагает строительство индивидуальных и садовых домов высотой до 20 м не согласовывать. О причинах не говорится даже в пояснительной записке к законопроекту. Это приведет к неконтролируемой застройке и нарушению санитарных норм, пишут в отзывах на проект "Домодедово" и "Шереметьево".

Также законопроект предлагает оценивать воздействие только по эквивалентному уровню шума (общее воздействие в течение определенного времени), не принимая во внимание максимальный. Жителям мешают прежде всего максимальные шумы, возмущены сотрудники двух аэропортов.

Изменения, предлагаемые Минтрансом, прежде всего повлияют на комфорт населения близлежащих территорий, говорит представитель "Домодедово", аэропорт рассчитывает на сбалансированное решение с учетом перспектив развития аэродромной инфраструктуры.