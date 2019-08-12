Перевод пенсионных накоплений практически остановился

12 августа. FINMARKET.RU - За первую половину 2019 года граждане подали всего 81,6 тыс. заявлений в Пенсионный фонд России (ПФР) на перевод пенсионных накоплений, заявил глава ведомства Антон Дроздов. Это в 6,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, в котором переходная кампания была самой слабой за последнее десятилетие. Так, например, к 1 июля 2017 года ПФР принял к рассмотрению 4,4 млн заявлений на перевод пенсионных накоплений, пишет "Коммерсант"

Ранее зампред правления ПФР Николай Козлов объяснял подобную пропорцию "превалированием агентских продаж". Однако с этого года фактор агентов работает в меньшей степени: вступили новые законодательные нормы, теперь можно подать заявления либо лично в отделении ПФР (а также через представителя с нотариальной доверенностью), либо через удаленный электронный канал - Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Сам гражданин или его представитель в обязательном порядке должен быть проинформирован о сумме теряемого инвестиционного дохода в случае досрочного (до наступления пятилетнего фиксинга) перехода к другому страховщику. Однако несмотря на это, граждане, если и решаются переводить, в большинстве по-прежнему делают это, не взирая на потери.

За четыре года действия штрафных санкций за досрочный перевод пенсионных накоплений граждане уже потеряли 108,4 млрд руб. инвестдохода. Эти средства ушли в резерв по обязательному пенсионному страхованию НПФ или ПФР. При этом количество "молчунов" (средствами которых управляет ВЭБ), согласившихся на потерю инвестдохода за четыре года, превысило 30 тыс.

Ни один НПФ не раскрыл информацию "Коммерсанту", сколько человек подали заявления на переход к другому страховщику. Источники газеты, близкие к двум фондам, у которых в прошлом году наблюдался крупный отток клиентов, утверждают, что основной поток заявлений, принятых ПФР на уход от них, приходится на "ВТБ Пенсионный фонд", "Газфонд Пенсионные накопления", Национальный НПФ, "Открытие", а также на возвращение в ПФР. "В целом объемы по уходам небольшие",- говорит один из собеседников. Однако, по словам другого собеседника, "динамика привлечения сильно выросла в последний месяц".

"Во многом на результаты первого полугодия повлияла не активность фондов, агентов и самих граждан, а нестабильная работа канала подачи через ЕПГУ",- считает гендиректор консалтинговой компании "Пенсионный партнер" Сергей Околеснов. Впрочем, по его словам, в оставшиеся месяцы стоит ожидать активизации кампании: ЕПГУ стал работать стабильнее, осенью подача заявлений возрастает, и, наконец, НПФ не смогли договориться о временной приостановке привлечения новых клиентов.