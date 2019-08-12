До конца года планируется зарегистрировать самозанятыми 200 тыс. россиян

12 августа. FINMARKET.RU - Количество граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых и легализовавших свои, на начало августа достигло 162 тыс. Из этого числа, кто стал пользователем приложения "Мой налог", 96 тыс. ведут деятельность в Москве, 36 тыс. - в Московской области, 26 тыс. - в Татарстане и 4 тыс. - в Калужской области, рассказали в ФНС. Среди тех работающих на себя, кто указал свой вид деятельности, лидирует перевозка пассажиров. Также часто указываются такие сферы предпринимательской деятельности, как сдача в аренду квартир, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама, пишут "Известия"

С начала года такие предприниматели заплатили уже 350 млн рублей налогов. То есть на одного самозанятого в среднем приходится 2200 рублей. По закону прибыль работающих на себя не должна превышать 2,4 млн рублей в год. В виде фискальных отчислений они платят 4% от дохода, полученного от физлиц, и 6% - от юрлиц.

В Минэкономразвития "Известиям" сообщили, что до конца этого года планируется довести количество плательщиков налога на профессиональный доход до 200 тыс. В министерстве разрабатывают меры поддержки этой категории бизнесменов. В частности, финансовой, имущественной, информационной, консультационной и образовательной. Также Минэкономразвития готовит критерии отбора регионов, которые хотят принять участие в эксперименте. Таким образом, не каждый желающий субъект может начать регистрировать у себя самозанятых.

При этом в ФНС уточнили: вопросы по регулированию теневого сектора самозанятых и выработке инструментов по борьбе с недобросовестными участниками эксперимента пока не стоят в повестке дня. В налоговом органе рассчитывают, что граждане сами захотят легально вести свою деятельность, используя созданные комфортные условия.

Эксперты пока скептически относятся к результатам эксперимента. Число зарегистрировавшихся самозанятыми граждан почти в сто раз меньше количества людей, находящихся в тени, указал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. Это значит, что по факту не более 1% самозанятых вышли из тени, хотя кампания по легализации доходов проводилась еще за два года до вступления закона в силу в 2019 году. По словам Игоря Николаева, также нужно учитывать тот факт, что многие ИП перерегистрировались в качестве самозанятых, чтобы снизить свое налоговое бремя. При таком раскладе трудно назвать этот процесс легализацией доходов, ведь эти бизнесмены и так были "на свету", отмечает эксперт.

О том, что реальных самозанятых намного больше, заявил и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, насколько действительно сработает новый налоговый режим, покажет время. И так было понятно, что на первых порах положительный эффект будет, считает эксперт.