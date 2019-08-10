Fitch повысило рейтинги России

Fitch повысило рейтинги РФ до "ВВВ". Агентство полагает, что Россия справится с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования

10 августа. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентствоRatings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах были повышены до "F2" с "F3", потолок странового рейтинга - до "ВВВ" с "BBB-", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - также до "ВВВ" с "BBB-".

"Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам", - отмечается в сообщении.

Fitch полагает, что укрепление политики России, подкрепляемое более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также сбалансированный бюджет помогут ей справиться с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста. "Fitch исходит из того, что санкции против РФ, введенные США и Европейским союзом, останутся в силе в долгосрочной перспективе", - говорится в пресс-релизе.

Инфляционное давление ослабло, и средняя инфляция будет оставаться близкой к целевому показателю инфляции в России в 4% в 2020-2021 годах. Аналитики агентства ожидают, что ЦБ РФ будет по-прежнему сосредоточен на достижении стабильно низкого уровня инфляции посредством осмотрительного цикла смягчения денежно-кредитной политики.

Fitch ожидает, что фискальная политика останется консервативной, поддерживая улучшение макроэкономической стабильности и сохранение профицита бюджета. По итогам 2018 года профицит бюджета составил 2,6% ВВП, в текущем году ожидается на уровне 1,8% ВВП. Бюджет останется профицитным (хотя и менее значительно), по крайней мере, до 2021 года за счет более высоких цен на нефть, чем предусматривалось в нем, и продолжающимся ростом ненефтяных доходов, что компенсирует увеличение расходов в рамках национальных проектов. Отрицательное сальдо без учета нефтяных доходов снизилось с 9,4% ВВП в 2013 году до 6% ВВП в 2018 году и, как ожидается, опустится до 5,6% к 2021 году.

Эксперты агентства прогнозируют, что госдолг достигнет 14,9% ВВП в 2019 году (12,7% на федеральном уровне), что является минимальным показателем среди государств с рейтингом категории "ВВВ". Чистый долг в среднем будет составлять 1,5% ВВП в 2020-2021 гг., по оценке Fitch.

Согласно ожиданиям аналитиков, ВВП в среднем будет расти на 1,9% в 2020-2021 гг, что ниже среднего прогноза для стран с рейтингами "ВВВ" в 3,1%.

Основные факторы, которые вместе или по отдельности могут привести к позитивным рейтинговым действиям: улучшение макроэкономической стабильности; дальнейшее укрепление финансовых и внешних экономических буферов, например, благодаря устойчиво высоким ценам на нефть и непредвиденным доходам; проведение структурных реформ.

Одной из причин для негативных рейтинговых действий может стать введение дополнительных санкций, подрывающих макроэкономическую и финансовую стабильность РФ или препятствующих обслуживанию долга, сообщается в пресс-релизе.

Эксперты агентства в настоящее время прогнозируют среднюю цену нефти марки Brent на уровне $65 за баррель в этом году, $62,5 за баррель в следующем году и $60 за баррель в 2021 году.

Первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ рассчитывает на повышение суверенного рейтинга от агентств Standard & Poor's и Moody's вслед за Fitch Ratings. "Мы рассчитываем, что решение Fitch станет логичным основанием для повышения суверенного кредитного рейтинга России остальными агентствами "большой тройки", - сказал журналистам Силуанов. "Мы приветствуем решение рейтингового агентства Fitch Ratings повысить долгосрочный кредитныйРоссии на следующую ступень "инвестиционного" уровня "ВВВ" со стабильным прогнозом. Фактически, агентство вернулось к своей же оценке уровня кредитного риска страны 2014 года, до понижения рейтинга на фоне вводимых в отношении России внешних ограничений", - отметил вице-премьер.

"Агентство отмечает устойчивое состояние платежного баланса страны, значительный объем накопленных резервов и низкий уровень государственного долга. По мнению аналитиков Fitch, проводимая в России последовательная экономическая политика позволяет обеспечить макроэкономическую стабильность, снизить влияние на экономику колебаний цен на энергоносители и повысить устойчивость к внешним шокам. Агентство полагает, что указанные факторы в значительной степени нивелируют негативный эффект от нарастающего санкционного давления со стороны Запада", - констатировал глава Минфина.

Решение Fitch, по его словам, "является очередным подтверждением того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста".

S&P объявило свое решение за две недели до Fitch: агентство подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", что соответствует нижней ступени инвестиционного уровня. Агентство Moody's Investors Service в феврале повысило рейтинги РФ с "Ba1" до "Baa3" - также нижней ступени инвестиционного уровня.