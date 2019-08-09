Мировой рынок роскоши будет расти благодаря блогерам

9 августа. FINMARKET.RU - В 2018 г. мировойпредметов роскоши составил 920 млрд евро и к 2025 г. может достигнуть 1,3 трлн евро, говорится в совместном отчете Boston Consulting Group (BCG) и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma.

По данным аналитиков консалтинговой компании Bain & Co, глобальный рынок товаров люкс достиг 1,2 трлн евро уже в 2018 г., прогноза на 2025 г. по глобальному рынку у компании пока нет.

Как пишут "Ведомости" , управляющий директор и партнер BCG Иван Котов пояснил, что дело в разных системах подсчетов: компания не включает в исследование продажи люксовых автомобилей, яхт, смартфонов, умных часов и планшетов.

BCG опросила 12 тыс. респондентов из Бразилии, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, России, Китая, Японии, Южной Кореи - тех, кто тратит на товары люкс от 5000 евро в год и больше. На эти страны приходится 85% продаж люкса.

Самой массовой категорией потребителей товаров люкс стала категория true-luxury, на нее сейчас приходится около 50% в количественном выражении и 30% - в финансовом. BCG оценивает ее в 18,5 млн человек, ежегодно тратящих на люкс 5000-8000 евро.

Согласно оценке BCG, основными каналами влияния при принятии решения о покупке предметов роскоши постепенно становятся социальные сети и влиятельные блогеры: в мире в среднем им доверяют 41% респондентов. В частности, этот канал продвижения лидирует в Китае, где 55% покупателей при выборе товаров люкс ориентировались на соцсети. В России ситуация схожа с китайским рынком: уже 45% покупателей ориентируются на мнение соцсетей и блогеров, говорит И.Котов. На журналы приходится 36%, на сайты брендов - 33%.

По словам эксперта, еще 6 лет назад соцсети и блогеры отвечали всего за 11% влияния, а теперь, поскольку в игру вступает поколение Z, их влияние будет только расти, так как 95% представителей этой возрастной группы при принятии решений полагаются на соцсети. С ним согласна Ирина Куликова, эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co: внимание люксовых брендов к блогерам и соцсетям растет, это связано со сменой поколений покупателей - растет доля поколений миллениалов и Z (особенно китайских покупателей), для которых Instagram и YouTube являются эффективными каналами получения информации и выбора товаров.

По ее словам, больший интерес для люкса представляют инфлюенсеры - блогеры с аккаунтами около 100 тыс. человек, но обладающие чувством стиля и способные "зародить" тренды среди своих пользователей.

Наиболее известные блогеры уже имеют агентов или работают через агентства, Так, в России есть агентство GetBlogger, отметила гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. По ее словам, продвижение люкс-брендов через блогеров и соцсети высокоэффективно.

Она также напомнила, что все крупнейшие компании открыто заявляют о своих планах расширять активность в социальных сетях.