В банках беспокоятся за платежеспособность карточных клиентов

9 августа. FINMARKET.RU - Впервые за последний год банки снизили средний размер лимита по новым кредитным картам, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, если в первом квартале этого года он находился на уровне 57,8 тыс. руб., то по итогам второго квартала сократился на 6%, едва превысив 54,5 тыс. руб. Аналогичную динамику отмечают и в БКИ "Эквифакс". По его оценке, средний лимит по вновь выданным кредиткам снизился во второй квартале на 7%, до 54,4 тыс. руб. Согласно данным БКИ ОКБ (располагает данными по картам, выдаваемым Сбербанком), этот показатель остался на уровне первого квартала - 77,9 тыс. руб., пишет "Коммерсант"

При этом количество вновь выданных карт после традиционного снижения в первом квартале показало рост. Согласно оценке НБКИ, оно увеличилось на 9%, до 3,01 млн штук, по данным "Эквифакса" - на 7,5%, до 2,79 млн карт.

"Одной из причин более внимательного отношения банков к заемщикам стал комплекс мер ЦБ по "охлаждению" рынка розничного кредитования,- говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.- В частности, с 1 октября банки начнут применять показатель долговой нагрузки по всем типам необеспеченных кредитов, включая кредитные карты". Согласно данным ЦБ, в мае-июне снизились темпы выдачи розничных кредитов. При этом просроченная задолженность по ним сократилась с начала года на 2 процентных пункта, до 4,9%. По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, риски по кредитным картам увеличиваются с начала этого года.

Банкиры также отмечают рост уровня риска по кредиткам и не исключают дальнейшего снижения объемов лимитов.

В крупных банках по портфелю кредитных карт связывают новую тенденцию с действиями отдельных игроков. "Снижение средних лимитов по кредитным картам для новых клиентов - это скорее решение конкретных банков, которое может повлиять на среднерыночную ситуацию, чем тенденция, которая свойственна платежному поведению клиентов, их запросам и оценке их скорингового балла",- заявили в банке "Русский стандарт". В кредитной организации отмечают небольшой рост по выданным средним лимитам кредитных карт новых клиентов с начала 2019 года. В Тинькофф-банке также сообщили, что выдали примерно столько же кредиток и с аналогичным размером лимита, что и в первом квартале. "Можно предположить, что были изменения в политике крупнейших игроков, на выдачи которых приходится существенная часть рынка",- добавили там.

Эксперты полагают, что такая тенденция может быть свидетельством насыщения рынка кредитных карт.