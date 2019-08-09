Мусорная реформа оказалась угрозой для ее операторов

9 августа. FINMARKET.RU - Мусорнаяохватила регионы с населением 120 млн человек, работают сотни операторов, отвечающих за коммунальные отходы, но понятных и стабильных правил игры так и не появилось. К таким выводам пришли авторы нового индекса ТКО_АЛАРМ, разработанного Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ), пишут "Ведомости".

Это не рейтинг операторов отходов, а индикатор их устойчивости и сейчас он "красный", т. е. "за границей устойчивости", рассказывает исполнительный директор НАКДИ Светлана Бик. Меняются тарифы, нормативы отходов, пересматриваются схемы работы операторов, перечисляются проблемы в исследовании.

Из 70 млн т коммунальных отходов, ежегодно образующихся в России, перерабатывается 5-7%, остальное, по данным Минприроды, захоранивается. Изменить это предстояло мусорной реформе - с 2019 г. в каждом регионе должна была появиться схема, описывающая, где образуются отходы, как размещаются, отбирались операторы (реформа отложена для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). НАКДИ проанализировала состояние 221 оператора.

Население заметило реформу по платежкам за вывоз мусора: в одних районах сумма выросла, некоторым людям платить прежде и вовсе не приходилось - например, жителям частных домов, откудане вывозился. И первой проблемой, с которой столкнулись операторы, стали неплатежи. У 90% компаний образовался существенный кассовый разрыв - более 50 млн руб., сообщал гендиректор "Российского экологического оператора" (РЭО) Денис Буцаев. По данным НАКДИ, в первом полугодии собираемость платежей колеблется от 20 до 90%, в среднем - менее 60% в месяц. Закрыть кассовый разрыв с помощью кредитов не всем удается: или банки отказывают, или ставка приближается к 20%.