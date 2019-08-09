Каждый второй представитель малого бизнеса получает отказ в кредите

9 августа. FINMARKET.RU - Доля отказов в получении кредита представителям малого и среднего предпринимательства (МСП) во 2-м квартале 2019 года составила 40%, она колебалась вокруг это значения весь последний год, следует из результатов опроса о деловой активности сегмента, проведенного "Опорой России", Промсвязьбанком и исследовательской компании Magram Market Research, пишут "Известия". В исследовании приняли участие 2300 компаний в 23 регионах, на которые приходится 63% всех организаций микро-, малого и среднего предпринимательства.

Больше всего страдает микробизнес: 54% обращавшихся в банк получили отказ, подчеркивается в исследовании. Там отмечается, что, по оценкам предпринимателей, доступность финансирования не меняется уже три квартала подряд.

Между тем государство активно субсидирует кредитование МСП. Самая масштабная программа льготных займов позволяет получить деньги по ставке до 8,5%, рассказали "Известиям" в Минэкономразвития. В 2019 году был расширен перечень уполномоченных банков и приоритетных для субсидирования отраслей, а также снижен минимальный размер кредита, подчеркнули в ведомстве. Там добавили, что за первое полугодие 2019-го по программе "восемь с половиной" выдано более 3,5 тыс. кредитов на сумму 134 млрд рублей. Всего в этом году планируется выдать 1 трлн льготных займов, следует из презентации на сайте Минэкономразвития.

Поддержка финансирования МСП есть и со стороны ЦБ - в этом году регулятор снизил требования к формированию резервов на возможные потери по ссудам малому и среднему бизнесу, рассказали "Известиям" в его пресс-службе. За январь-май 2019 года в целом МСП выдано кредитов на 2,8 трлн рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период 2018-го. В ЦБ подчеркнули, что не подсчитывают долю отказов клиентам.

В банках из топ-30 и вовсе отчитались о радикальном росте финансирования сегмента. Там "Известиям" сообщили: за первое полугодие объем кредитов МСП вырос в среднем в полтора раза. Благодаря госпрограммам на рынке резко увеличилось количество предложений по кредитованию малого бизнеса, конкуренция за качественных клиентов среди банков усилилась, рассказали в Тинькофф-банке.

Однако малые и средние предприниматели недостаточно осведомлены о льготных программах, поэтому часто обращаются за кредитом на общих условиях для бизнеса, отметили в Ак Барс Банке. Кроме того, из-за снижения ключевой ставки проценты по обычным программам приближаются к льготным, добавила директор по развитию корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.

Основные причины невыдачи кредита - нестабильное состояние соискателя, его излишняя долговая нагрузка, отрицательная кредитная история, а также большое количество арбитражных судов и исполнительных производств, в которых фигурирует клиент, рассказала Елена Сорвина.

Из-за высокой доли отказов многие микропредприятия и ИП вынуждены брать займы на физлицо, несмотря на высокие ставки, рассказал заведующий лабораторией "Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков" РЭУ имени Плеханова Денис Домащенко. Льготные программы едва ли могут разогнать кредитование сегмента, для повышения доступности финансирования нужны качественные изменения в экономике, считает он. По словам эксперта, необходимо, чтобы росли располагаемые доходы населения, с которымобычно работает напрямую, улучшался инвестклимат и повышалась прозрачность сектора.