8 августа. FINMARKET.RU - В России продажи подделок одежды класса люкс в интернете теснят легальный рынок. И, как утверждают участники рынка торговли, в ближайшие годы онлайн-продажи подделок одежды и обуви класса люкс будут расти.

По данным исследования компании BrandMonitor, на онлайн-торговлю контрафактным люксом в России приходится около 84 млрд рублей. Из них 25 млрд - продажи через соцсети и маркетплейсы. Объем рынка поддельных товаров класса люкс в России достиг 280 млрд рублей. И на онлайн-торговлю приходится треть общего ущерба компаниям, производящим оригиналы, пишет "Российская газета"

Условия использования соцсетей не допускают размещения материалов, нарушающих права на интеллектуальную собственность третьих лиц, включая авторские права и товарные знаки. Однако это не пугает молодых "бизнесменов", заказавших партию одежды из Китая, поскольку администраторы не спешат удалять страницы, продающие

По словам гендиректора компании BrandSecurity Руслана Кривулина, общее количество таких аккаунтов - десятки тысяч. "Инстаграм" используется для продвижения мелких продаж. "ВКонтакте" работают крупные оптовики. Продавцы понимают, что нарушают закон, и нередко замазывают на фотографиях логотип бренда. Но ответственность это не снимает.

"Возможны два варианта наказания. Если продавец предупреждает покупателя, что торгует подделками, то речь идет о незаконном использовании чужого товарного знака. Штрафы могут быть от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Другой вариант, когда продают подделку под видом оригинального товара и покупатель уверен, что покупает фирменную вещь. В этом случае продавец фактически совершает мошеннические действия", - рассказал глава московской коллегии адвокатов "Карабанов и Партнеры" Александр Карабанов. А это может быть уже уголовное наказание.

От брендов борьбу с предпринимателями в соцсетях ведут посредники - компании, которые собирают информацию о преступных аккаунтах и уведомляют соцсеть, после чего происходит блокировка. "Так, за год было заблокировано 140 тысяч объявлений, продающих подделки итальянского бренда. Из них 70-80% - это аккаунты в соцсетях. В день в среднем блокируется несколько сотен аккаунтов", - отметил Р.Кривулин.

Как считают эксперты, надо ужесточать ответственность для соцсетей, чтобы те активнее удаляли из Сети нарушителей.

Существенно сократить ввоз подделок в страну способно взаимодействие брендов с госструктурами. В 1-м полугодии 2019 года Федеральная таможенная служба предотвратила ущерб, который мог быть нанесен правообладателям интеллектуальной собственности, на сумму 4,9 млрд рублей.

В сознании потребителей сосуществуют два представления о неоригинальной продукции. "Контрафакт" и "подделки" кажутся потребителям нелегальной, некачественной и дешевой продукцией, а определения "копии" и "реплики" ассоциируются с легальной, качественной, ничем не уступающей оригиналам. На самом деле и копии, и реплики, и контрафакт - одинаково незаконный товар, за распространение которого в России предусмотрена ответственность", - отметил гендиректор BrandMonitor Юрий Вопилов.