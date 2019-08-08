Найден новый способ защитить банки от санкций

8 августа. FINMARKET.RU - На базе одной из кредитных организаций, попавших под, планируется создать общий для участников отрасли резервный процессинговый центр (обрабатывает операции по картам, онлайн-платежи, переводы и так далее). Такая дискуссия ведется с ЦБ, пишут "Известия", ссылаясь на источники на финансовом рынке. Резервный центр требуется для того, чтобы не допустить остановки платежей в ситуациях, когда, например, основной провайдер услуги по тем или иным причинам отключит банк от своих сервисов.

Резервный центр предлагается учредить на базе РНКБ в Крыму, сказал "Известиям" источник, близкий к ЦБ. В банке газете сообщили, что не получали официальных запросов от регулятора на эту тему, однако технически способны выступить в качестве запасного провайдера процессинга для российских финансовых структур.

Топ-менеджер крупной частной кредитной организации объяснил необходимость создания резервных мощностей недостаточной стабильностью финансовой системы в целом.

"Невозможно защитить организации, просто запретив иностранцам вводить против нас санкции (ранее были приняты поправки к законодательству, не позволяющие иностранным операторам отключать российскиепод угрозой штрафа. — "Известия")", — сказал он.

В Банке России на просьбу "Известий" прокомментировать возможность создания резервного центра сообщили: для того чтобы минимизировать риски прекращения оказания процессинговых услуг, были приняты поправки к законам о национальной платежной системе и ЦБ. Они предусматривают "установление регулятором требований по обеспечению информационной безопасности, запрет на одностороннее приостановление обслуживания банков, а также ответственность за нарушение данного запрета в виде значительного штрафа". При этом планы учредить такой центр там не подтвердили, но и не опровергли.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков заявил "Известиям", что положительно относится к созданию такого "запасного аэродрома". Он уточнил, что ранее уже обращался к ЦБ с предложением учредить процессинговый центр на базе НСПК, который бы обрабатывал платежи не только по картам "Мир", но и международных систем (они пользуются собственными мощностями, расположенными по всему миру). Впрочем, обязывать банки дополнительно платить за услуги резервного провайдера, по его мнению, было бы несправедливо.