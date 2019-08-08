Банки не будут штрафовать за жёсткую работу с заёмщиками

8 августа. FINMARKET.RU -, в отличие от коллекторов, нельзя оштрафовать за нарушение закона о взыскании долгов физлиц, считает Верховный суд (ВС) пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на обзор судебной практики портала "Гарант".

В обзоре упоминается решение ВС РФ по спору Плюс-банка с приставами, которые составили в отношении него протокол о нарушении закона о взыскании просроченной задолженности (N230-ФЗ), который устанавливает правила и количество взаимодействий коллекторов с должниками. Суд оштрафовал банк на 20 тыс. рублей (часть 1 статьи 14.57 КоАП), еще две судебных инстанции с этим согласились.

Поводом для составления протокола стала жалоба клиента-физлица Плюс-банка, которая в 2015 году взяла там автокредит, но платить перестала. Она жаловалась на то, что в 2018 году сотрудники банка, пытаясь взыскать задолженность, в социальной сети начали отправлять ей сообщения, а также размещали записи на страницах ее знакомых, "оказывая на нее психологическое давление с использованием нецензурных выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство", в том числе "с использованием угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью", говорится в материалах дела.

Также банк взаимодействовал с третьими лицами, "допустив при этом раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности, ее взыскании и других персональных данных должника неограниченному кругу лиц".

Однако ВС РФ по жалобе Плюс-банка наказание ему отменил. Суд признал, что со стороны банка были допущены нарушения N230-ФЗ, но при этом решил, что наказать его нельзя, так как он не являлся "субъектом вмененного административного правонарушения", и штраф был отменен. Субъектами части 1 статьи 14.57 КоАП являются "кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций)".

Вопрос о правомерности распространения этой статьи КоАП на кредитные организации до решения ВС РФ поднимался неоднократно. ФССП наравне с коллекторами штрафовала банки, но Банк России считал, что кредитные организации так штрафовать нельзя.

Для устранения коллизии Минюст разработал законопроект, который должен был убрать спорную формулировку и однозначно распространить действие этой статьи и на банки. Но Банк России его не поддержал, отметив, что "право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям", в том числе при нарушении положения N230-ФЗ, "уже содержится в законе "О Центральном банке".

Эксперты отмечают, что решение ВС несет в себе значительные риски, пишет "Ъ".