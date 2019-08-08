Бизнес может столкнуться с проблемами при выводе капитала за рубеж

8 августа. FINMARKET.RU - Минфин продолжает искать способы вернуть в страну деньги, которые российский бизнес оставляет за рубежом. В проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020–2022 гг." (ОННП) министерство предлагает изменить использование налоговых льгот при трансграничных операциях, пишут "Ведомости", ознакомившикся с документом, его подлинность подтвердил федеральный чиновник.

Уже с 2015 г. при выплате дохода за границу нельзя использовать пониженные ставки налоговых соглашений между странами, если получатель денег – промежуточная компания, которая не может ими распоряжаться. Именно по такой схеме действует большинство холдингов – деньги транзитом, например, через Кипр переводятся в другие юрисдикции, оседая в итоге в офшорах. В такой ситуации с дивидендов нужно будет заплатить налог всего 5%, с процентов по займам – 0%.

Чтобы холдинг сохранил право на пониженные ставки, такая техническая компания может признать, что не является фактическим получателем дохода. И тогда право на льготы перейдет по цепочке к следующему получателю денег. Если это налоговый резидент России, тобудут удерживаться, как если бы операция проходила без "прослоек" – т. е. по ставке 13% при выплате дохода человеку, а компании – 13 или 0% (если получатель дохода от актива в течение года владеет более 50% его капитала). При этом на счете технической компании деньги могут оставаться сколько угодно, что не устраивает Минфин.

Есть примеры, когда налоговые органы оспаривали право на нулевую ставку на том основании, что деньги до российского получателя не дошли, а остались в промежуточных иностранных компаниях, рассказывает партнер KPMG Анна Воронкова, в судах таких дел немного, но во время проверок претензии возникают часто. Минфин предлагает в проекте направлений свой способ решить проблему: применять льготную ставку только в том случае, если деньги окажутся у российского резидента в течение 180 дней после их зачисления на счет промежуточной компании. Сумма должна вернуться полностью, уточняет федеральный чиновник.

Так как деньги можно оставлять на зарубежном счете российского резидента, то трудностей и дополнительных расходов у бизнеса возникнуть не должно, считает партнер KPMG Михаил Орлов. А вот если бы появилась обязанность переводить деньги в Россию, то для бизнеса это стало бы ужесточением, предупреждает он. Именно такой вариант рассматривался министерством, рассказывают федеральный чиновник и два человека, участвующих в обсуждении документа. Это стимулировало бы резидентов возвращать деньги в Россию, уверены собеседники "Ведомостей". В противном случае нужно было бы платить налог по базовой ставке, например, с дивидендов – 15%, с процентов по займам – 20%, объясняет один из них.