В Трудовом кодексе появится понятие "временная удаленная работа"

8 августа. FINMARKET.RU - В законодательство хотят внести поправки, позволяющие временно выполнять трудовые обязанности удаленно. Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились к министерству труда и социальной защитыс рекомендацией внести поправки в Трудовой кодекс и разрешить штатным сотрудникам время от времени работать удаленно, сообщает газета "Известия".

"ОНФ рекомендует ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ ("Режим рабочего времени") понятие "временная удаленная работа". Такой режим авторы предлагают устанавливать путем письменного соглашения сторон в случае возникшей необходимости: пробок на дорогах, личных обстоятельств и т.д.. А условия организации труда на время удаленной работы регулировать статьей 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников", - говорится в публикации со ссылкой на соответствующий документ, с которым ознакомилось издание.

В статье уточняется, что, согласно Трудовому кодексу, в настоящее время россияне могут выполнять свои рабочие обязанности либо постоянно в офисе, либо дистанционно.

В случае принятия предложенных Общероссийским народным фронтом поправок сотрудник получит право проводить часть времени вне своего рабочего места. Пока такие ситуации регулируются лишь устными договоренностями, и это часто приводит к попыткам уволить сотрудника или оформить ему прогул, отмечают опрошенные газетой эксперты.

В Минтруде изданию заявили о готовности "поддержать любую полезную инициативу, которая облегчит трудовые отношения", пишут "Известия".

По данным опроса, проведенного ОНФ летом 2019 года, 90% россиян считают необходимыми законодательные изменения, позволяющие официально трудиться на дому по согласованию с руководителем. Почти у 60% респондентов возникала ситуация, когда им было необходимо временно поработать удаленно на дому, еще 27% хотели бы иметь такую возможность.

Инициатива фактически легализует уже сложившуюся практику, позволит защитить права работников и одновременно поддержать развитие современных форм занятости в условиях цифровой экономики, что важно для развития нацпроектов "Цифровая экономика" и "Производительность труда и поддержка занятости", полагает член Общественной палаты, руководитель проекта ОНФ "Профстажировки 2.0" Илья Сёмин.