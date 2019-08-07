Более четверти тендеров на госзакупки лекарств не состоялись

7 августа. FINMARKET.RU - Срывы госзакупок жизненно важных лекарств приобрели масштабный характер, в первой половине 2019 года число несостоявшихся тендеров увеличилось вдвое, до 60,8 тыс. Главной причиной этого стала новая методика Минздрава формирования максимальной цены контракта при госзакупках, пишет "Коммерсант". Министерство таким образом пыталось выровнять закупочные цены по всей стране, но механизм оказался невыгоден производителям, которые массово отказываются участвовать в тендерах.

По итогам первой половины 2019 года количество несостоявшихся госзакупок лекарств увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти в два раза — с 31,8 тыс. до 60,8 тыс. Это более четверти всех тендеров, состоявшимися в первой половине 2019 года признаны 163,4 тыс. Соответствующие подсчеты для “Ъ” подготовила аналитическая компания Headway. Из них следует, что суммарный объем сорванных аукционов вырос на 52%, с 26 млрд руб. до 39,7 млрд руб. Большинство тендеров — 55,6 тыс.— не состоялись из-за отсутствия заявок. Еще 2,8 тыс. были отменены в результате отказа от размещения заказа, а 2,1 тыс. не состоялись из-за недопуска всех участников.

Многие компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта (НМЦК), устанавливаемой госзаказчиком, уверен гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. С января 2019 года, согласно приказу Минздрава №871н, при обосновании НМЦК на поставку лекарственных препаратов госзаказчики начали использовать модель расчета по референтным ценам. Согласно этому документу, госзаказчик должен выставить минимально возможную стоимость контракта. Несостоявшиеся аукционы приходится объявлять заново с незначительным повышением цены, на что уходит минимум месяц, поясняет господин Шуляк.

По данным Headway, подавляющее большинство сорванных тендеров — региональные. Причем срывались закупки недорогих препаратов. Как отмечает эксперт, помимо низкой стоимости госзаказчик указывает еще и слишком маленький объем поставки, что невыгодно компаниям.