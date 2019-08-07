ЦБ ограничит комиссии за прием карт, если банки начнут их завышать

7 августа. FINMARKET.RU - Совет директоров Банка России получил право "при необходимости" ограничиватьбанков, обслуживающих торговые точки, за прием платежных карт. Поправки об этом (№ 264-ФЗ) публикует "Российская газета".

Новые полномочия могут так и остаться "спящей нормой", которую, однако, регулятор намерен использовать как аргумент в поддержании дисциплины на рынке. "Банк России будет мониторить размеры комиссий и принимать меры только в случаях, если мы увидим злоупотребление со стороны банков и платежных систем", - сообщили "Российской газете" в ЦБ.

Его руководство последовательно выступало против ограничения эквайринговых комиссий, считая, что это нарушит стимулы банков к развитию безналичных платежей и программ лояльности и в то же время совсем не обязательно приведет к снижению цен. "Банк России считает, что к вопросу регулирования комиссии, взимаемой банками со своих клиентов за операции с использованием платежных карт, необходимо подходить крайне взвешенно с учетом влияния на всех участников рынка, - сообщили в ЦБ. - Мы полагаем, что тарифы на операции должны устанавливаться банками исходя из их себестоимости и с учетом конкуренции на рынке платежных услуг".

Поправки стали компромиссным итогом долгого спора между банками и ретейлом, недовольным высокими, с его точки зрения, комиссиями за прием безналичных платежей. По данным ЦБ, в зависимости от категории продукта или торгового сегмента они составляют в среднем от 0,5 до 2%, ретейл оперировал также цифрами в 2-3%. В конце июля ЦБ признал провал попыток выступить арбитром в переговорах банков и торговых сетей, заявив, что требования сторон по тарифам отличались на порядок и они не готовы их сближать. Вместо ограничений для эквайринга ЦБ готов осенью запустить расчеты в магазинах по QR-коду через созданную им Систему быстрых платежей, конкурента карточным платежам. В ближайшее время он опубликует тарифы в своей системе для ретейла, последнее предложение сводилось к диапазону от 0,2 до 0,7%. Так, для супермаркетов и магазинов одежды и бытовой техники комиссия составит 0,4% (эквайринговые комиссии для первых - от 0,5 до 1,5%, для вторых - от 1 до 2,5%).

Также в составе упомянутых поправок есть нормы, запрещающие дочерним компаниям международных платежных систем приостанавливать расчеты по картам попавших под санкции банков, и норма, обязывающаяс 30 января 2020 года выпускать льготные социальные и транспортныетолько с использованием национальных платежных инструментов (платежная система "Мир"). Национальная система платежных карт (НСПК, "дочка" ЦБ) активно осваивает это направление. Как рассказали "РГ" в ее пресс-службе, оплата "Миром" разовых поездок уже реализована на всех станциях метрополитенов 7 городов, в наземном муниципальном транспорте в более чем 70 городах - речь не только об оплате разовых поездок, но и возможности оплатить проезд с учетом социальных льгот. В ряде регионов уже действуют социальные карты на базе ПС "Мир" (единая карта петербуржца, карта москвича, социальные карты Мордовии и Башкортостана, единая городская карта Севастополя и др.), в этом году подписаны еще соглашения о региональных проектах на базе национальной карты, например в Краснодарском крае и Оренбурге.