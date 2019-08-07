Растут расходы родителей на товары для школьников

7 августа. FINMARKET.RU - Средняя стоимость школьного набора в июле нынешнего года составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018 года, свидетельствует статистика оператора фискальных данных "Платформа ОФД", с которой ознакомились "Известия" . В комплект вошли кроссовки, туфли, блузка или рубашка, брюки или юбка, школьная форма, рюкзак и набор канцелярских товаров, а также пенал и лампа.

Для сравнения, в Москве средниена аналогичный набор в июле 2019 года составили около 15 тыс. рублей -- на 6% больше, чем в прошлом году, и на 40% дороже среднероссийского уровня.

Больше всего в России увеличился средний чек на блузки или рубашки - он составил 1,1 тыс. рублей, эти товары обошлись родителям почти на 30% дороже, чем в прошлом году. Стоимость школьной формы в наборе составила 1,8 тыс. рублей -- рост на 6%. Средний чек на детские брюки или юбки превысил 800 рублей, что на 1% больше, чем в 2018-м. Стоимость пенала в июле составила 550 рублей (рост 18%), набора канцелярских товаров - 645 рублей (плюс 3%).

Зато средний чек на детские кроссовки, напротив, снизился по сравнению с 2018-м на 6,5% -- до 1,7 тыс. рублей, рюкзаки подешевели на 2% - до 1,7 тыс. рублей. Затраты на туфли и ботинки сократились на 13% - до 1,3 тыс. рублей. Средняя стоимость настольной лампы составила чуть более 900 рублей, что на 2% ниже прошлогоднего уровня. Как пояснили в "Платформе ОФД", в этой группе товаров россияне предпочитали покупать более дешевую продукцию по сравнению со средними значениями на рынке.

Директор департамента по развитию продуктов "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков сказал "Известиям", что сейчас активно развивается онлайн-торговля товарами для школьников: родители привыкают к интернет-заказам, экономя свое время и выбирая уже готовые решения.

В пресс-службе Wildberries "Известиям" подтвердили эту тенденцию: родители стали чаще собирать своих детей в школу онлайн. Так, в июле 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи дневников в интернет-магазине выросли на 94%, учебников - на 172%, ранцев -- на 210%, канцелярских наборов - на 244%.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, в этом году наметилась еще одна тенденция: родители всё чаще покупают товары к школе в нецивилизованной рознице. Особенно это актуально для регионов с более низким уровнем жизни.