Новые санкции не помешают ЦБ РФ снизить ставку в сентябре - Morgan Stanley

7 августа. FINMARKET.RU - Новые, введенные правительством США в отношении России, не помешают Центробанку России продолжить снижение ключевой ставки, считает экономист Morgan Stanley по РФ Алина Слюсарчук.

Как говорится в обзоре инвестбанка, по оценкам Слюсарчук, ЦБ РФ по итогам следующего заседания совета директоров, которое состоится 6 сентября 2019 года, понизит ключевую ставку еще на 25 базисных пунктов - до 7%.

"Рубль негативно отреагировал на объявление новых санкции против России со стороны США, накладывающих ограничения на участие американских банков на первичном рынке евробондов РФ, номинированных не в рублях. Кроме того, эскалация конфликта между Китаем и США добавила неопределенности. Будет ли ЦБ снижать ставку в сентябре, несмотря на волатильность? Если волатильность рубля не возрастет, то мы ожидаем в сентябре еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов. Низкий потребительский спрос не дает продавцам в полной мере переносить ослабление рубля на покупателей, поэтому инфляционные риски мы считаем вполне управляемыми", - говорится в обзоре.

В то же время, по мнению экономиста, снижение ключевой ставки в РФ может быть отложено на 4-й квартал 2019 года, если будет зафиксирован значительный рост инфляционных ожиданий или курс рубля упадет до 67 руб./$1. При этом Слюсарчук подчеркивает, что пока волатильность курса рубля далека от уровней, которые бы заставили ЦБ РФ принять решение приостановить покупку валюты для Минфина РФ в рамках бюджетного правила, как это было в 2018 году.

Как сообщалось ранее, рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что второй пакет санкций, введенных Госдепартаментом США в отношении Российской Федерации в рамках закона "О контроле за химическим и биологическим оружием", не окажет непосредственного влияния на оценку кредитоспособности России. В то же время риск введения более строгих санкций сохраняется, говорится в статье S&P.

"Стабильный" по суверенным кредитным рейтингам России предполагает, что возможные дополнительные санкции, помимо введенных ранее, будут касаться первичного рынка суверенных долговых обязательств, отдельных корпораций или финансовых институтов, не имеющих системной значимости. Агентство указывает, что также исходит из того, что ответные меры российского правительства будут связаны с купированием макроэкономических рисков, обусловленных введением новых санкций, и ограничением масштаба контрсанкций.

"На наш взгляд, российское правительство сможет справиться с последствиями даже полного запрета инвестиций в новые суверенные выпуски облигаций, учитывая сильные бюджетные показатели российского правительства, двойной профицит, прочную позицию страны как внешнего нетто-кредитора и ограниченный объем потребностей в госзаимствованиях (около 1,5% ВВП ежегодно) на фоне значительных остатков средств на счетах Федерального казначейства (3% ВВП)", - говорится в статье S&P.

Также отмечается, что "несмотря на то, что валютный долг России номинирован главным образом в долларах США, его совокупный объем невелик (2,5% ВВП)".

Кроме того в S&P указывают, что правительство России производит заимствования главным образом в национальной валюте. Несмотря на то, что доля нерезидентов в общем объеме рублевых суверенных облигаций (облигации федерального займа, ОФЗ) увеличилась до 31% по состоянию на конец июня 2019 г., новые санкции не распространяются на этот долг, что ограничивает масштаб макроэкономических последствий в случае ускоренной продажи этих облигаций.

Тем не менее агентство считает, что прогноз в отношении дальнейших санкций остается крайне неопределенным. "Так, на данный момент мы не знаем, приведут ли новые санкции в отношении первичного рынка долговых обязательств к тому, что инвестиционные банки США исключат российские ценные бумаги из расчета индекса облигаций. Такой шаг может обусловить повышение стоимости капитала для России", - отмечают в S&P.

2 августа 2019 г. Госдепартамент США ввел санкции в отношении России, которые применяются к внешним заимствованиям российского правительства, номинированным в долларах США (т.е. не касаются заимствований в национальной валюте). Санкции не ограничивают доступ финансовых институтов США к вторичному рынку суверенных долговых обязательств России, а также не распространяются на заимствования российских государственных корпораций и финансовых институтов.