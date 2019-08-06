В июле инфляция ускорилась до 0,2%

В июле потребительские цены выросли на 0,2% после нулевой инфляции в июне, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 4,6%, как и ожидали аналитики

6 августа. FINMARKET.RU - В июле 2019 года в России потребительские цены выросли на 0,2% после нулевой инфляции в июне, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,7%.

В июле 2018 годасоставила 0,3%, в январе-июле - 2,4%

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подешевели на 0,3%, непродовольственные товары подорожали на 0,2%. Цены на услуги выросли на 0,9%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 4,6% после 4,7% в июне.

Аналитики ожидали рост потребительских цен в прошлом месяце между 0,2% и 0,3%. При этом эксперты прогнозировали замедление инфляции до 4,6% в годовом выражении

Консенсус-прогноз по инфляции на 2019 год продолжил снижаться - уже до 4,1% (с 4,3% по опросу месяц назад и 4,5% по опросу два месяца назад), что ниже официального прогноза правительства (4,3%) и уже не попадает в интервал ЦБ, который в июне понизил свои ожидания на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. При этом минимальный прогноз от аналитиков по инфляции на 2019 год уже равняется 3,5%. Прогноз по инфляции на 2020 год не изменился и равняется 3,9%.

В июле в 18 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,4% и более, самый заметный - в Республике Саха (Якутия) и Рязанской области (0,7%) в результате увеличения цен на услуги на 2,5% и 1,7% соответственно.

Вместе с тем в 12 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские цены снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1% и более, заметнее всего - в республиках Калмыкия (на 1,0%) и Ингушетия (на 0,5%) в результате удешевления продовольственных товаров в среднем на 2,4% и 1,3% соответственно.

В Москве цены выросли за месяц на 0,2%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года в обоих городах - на 3,0%).

В июле существенное влияние на динамику потребительских цен на продовольственные товары оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 25,3%, огурцы - на 14,7%, свеклу - на 8,8%, лук репчатый - на 7,9%, картофель - на 6,7%, морковь и бананы - на 4,4%, виноград - на 4,0%. Вместе с тем наблюдалось увеличение цен на яблоки на 5,3%, апельсины - на 1,3%.

Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров на 0,5% стали дешевле крупа гречневая, перец черный (горошек), на 0,4% - баранина, печень говяжья, кофе натуральный в зернах и молотый.

Рост цен отмечался практически на все наблюдаемые виды круп.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за июль текущего года подскочили на 1,8%. Скачок обусловлен индексацией части регулируемых тарифов с 1 июля. За январь-июль тарифы на ЖКХ выросли на 4,3%. В годовом выражении рост составил 4,7%. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги зафиксирован практически во всех субъектах Российской Федерации.

Цены на бензин за прошедший месяц увеличились на 0,2%, за полугодие - на 1,6%, за год - на 1,8%.

В июле продолжился рост цен на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 0,5-1,0% подорожали сигареты с фильтром, новые легковые автомобили, фотоаппараты, телефонные аппараты стационарные, спички, тетради ученические, мыло хозяйственное, порошки стиральные, паста зубная, отдельные виды одежды, белья для детей, строительных материалов. Одновременно, отмечает Росстат, на 0,6-0,9% снизились цены на телефонные аппараты сотовой связи, смартфоны, электроутюги, плиты древесностружечные, газовое моторное топливо, свежесрезанные цветы.