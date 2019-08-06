В РФ пройден предел численности экономически активного населения

6 августа. FINMARKET.RU - В 2017–2018 годах число экономически активных граждан вдостигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось. Экономический рост больше не будет поддерживаться приходом на рынок труда незанятых граждан России.

В первом квартале этого года численность рабочей силы в России сократилась почти на 0,8 млн человек по сравнению с соответствующим кварталом 2018 года и составила 75 млн человек, следует из данных мониторинга РАНХиГС и Института Гайдар. Как пишет "Комерсант", это не новая цифра и не новая тенденция, тренд на уменьшение этой группы населения (включает в себя как занятых, так и безработных) начался еще в 2016 году, однако до 2019 года сокращение шло существенно более медленным темпом. Так, за весь 2018 год данный показатель уменьшился только на 0,1 млн человек. Тем не менее автор этого раздела Виктор Ляшок из РАНХиГС полагает, что речь идет о значимом событии: после достижения предела роста численности экономически активного населения дальнейший его рост среднесрочно маловероятен.

Основная причина сокращения численности рабочей силы в РФ стандартна — падение количества населения РФ в границах трудоспособного возраста.

С 2006 года оно снизилось на 9% и сейчас составляет 82 млн человек.

Совокупный уровень экономической активности населения вырос за этот период на 3,8 процентного пункта (п. п.). Но, отмечают в РАНХиГС, динамика показателя существенно различалась по возрастам. У россиян в возрасте 15–19 и 20–24 лет он сократился с 18,4% и 68,7% в 2000 году до 7,7% и 56,4% в 2018 году соответственно. Для остальных возрастов уровень экономической активности спустя 18 лет оказался выше по крайней мере на 2 п. п., максимально он вырос в категории 55–59-летних: раньше он составлял 52,8%, теперь — 66,5%.

"Постарел" и пик экономической активности в целом: раньше он приходился на россиян в возрасте 35–39 лет (90,9%), теперь — на 40–44-летних (91%), пишет "Ъ". Таким образом, основной вклад в рост экономической активности населения внесло небольшое увеличение ее уровня в зрелых и значительное — в пожилых возрастах.

На практике "дефицит рабочей силы" РФ — показатель, значение которого не следует переоценивать, отмечает издание. При росте производительности труда (которого, впрочем, не наблюдается из-за проблем с инвестициями) он, разумеется, ограничивает экономический рост, однако сам по себе не ведет ни к остановке динамики ВВП, ни к его снижению. Скорее, в данном случае речь может идти о том, что дополнительной поддержки в виде вовлечения в рабочую силу экономически неактивных граждан экономика РФ, видимо, уже не имеет.