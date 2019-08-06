Профсоюз госслужащих просит увеличить суточные в командировках

6 августа. FINMARKET.RU - Чиновникам хотят увеличить суточные в командировках, чтобы "не снижать уровня их жизни". Письмо с просьбой рассмотреть этот вопрос представители профсоюзов направили в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемую вице-премьером Татьяной Голиковой. Сегодня сотрудники федеральных органов власти и внебюджетных фондов получают 100 рублей в день на возмещение расходов в командировке.

Письмо подписала зампред Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. Сейчас чиновникам "приходится нести дополнительныесверх установленных суточных, что приводит к снижению уровня жизни", указала она. Инициировал это обращение профсоюз работников госучреждений, рассказали "Известиям" в федерации.

"100 рублей - это очень мало, чашка кофе стоит дороже. В Якутии на эти деньги можно купить только бутылку воды", - посетовал в беседе с "Известиями" председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов.

Какой именно суточный лимит средств необходим чиновникам в командировках, он пояснить затруднился. Но напомнил, что Налоговый кодекс позволяет частным компаниям не уплачивать сборы с суточных в размере до 700 рублей при командировках по России.

По словам Н.Водянова, несправедливо, что в компаниях люди получают в 7 раз больше, чем на госслужбе.

Норма о том, что сотрудникам федеральных ведомств и внебюджетных фондов положено 100 рублей в качестве суточных, зафиксирована в постановлении правительства от 2 октября 2002 года № 729 "О размерах возмещения доходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов, федеральных государственных учреждений". Отдельные приказы о суточных публиковали также МЧС, Спецстрой и Минобороны - командированным сотрудникам этих ведомств также положено 100 рублей в день.

Правительственное постановление предусматривает, что чиновники имеют право на возмещение расходов на оплату жилья - "в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки". В том случае, если госслужащий не предоставил подтверждающие бумаги, размер компенсации ограничивается 12 рублями. А вот транспортные расходы возмещаются чиновникам без оговорок. Хотя документ предусматривает, что, например, летать на самолетах они должны только экономклассом.

Правительственное постановление предусматривает, что чиновник может получить компенсацию из бюджета, если понес расходы сверх нормативов. Но - при соблюдении двух условий: нужно получить разрешение работодателя, а в бюджете госоргана должны быть деньги, сэкономленные на других статьях (расходы возмещаются "за счет экономии средств, сложившейся в процессе исполнения бюджетной сметы").

А на практике чиновникам удается получить компенсацию не всегда, рассказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Александр Щербаков.

"Сумма должна быть адекватна сегодняшним реалиям. 700 рублей - как для негосударственных служащих - были бы вполне приемлемой суммой", - считает эксперт.

По его мнению, при желании чиновники могли бы установить отдельный размер суточных для каждого региона, опираясь на среднюю стоимость питания в субъекте.

Однако как считает председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, с точки зрения минимизации нецелевого расходования средств некорректны и схема с лимитированными суточными, и организация командировок через госзакупки. Риски последней очевидны, а вот лимит средств может оказаться слишком низким, что повысит желание чиновника получить подарок или взятку при такой возможности.