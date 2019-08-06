Минэкономразвития решило глубже погрузиться в проблемы пенсионного рынка

6 августа. FINMARKET.RU - Присоздана и уже провела первое заседание профильная экспертная группа по

Первое заседание экспертной группы состоялось на прошлой неделе, рассказали три участника и источник, знакомый с его результатами. Возглавить группу должна советник министра Марина Слуцкая. Однако на первом заседании она отсутствовала, и председательствовала начальник отдела развития финансовых рынков департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития министерства Марина Ягунова, пояснили собеседники "Коммерсанта"

По словам одного из участников совещания, решение о создании группы принято после того, как министерство дало отрицательный отзыв на поправки к закону "О НПФ".

В законе устанавливалась возможность получения пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) в прежних возрастных рамках: в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин. Однако мнение министерства после консультаций с отраслью было пересмотрено, поэтому решено создать экспертную группу, чтобы иметь постоянную связь с частными фондами и иметь необходимую экспертизу, утверждает источник "Коммерсанта". Сейчас основными экспертами в пенсионных вопросах являются ЦБ и Минфин.

Как говорит один участник совещания, оговаривалось, что рабочая группа будет постоянно действующей, но другой участник отметил, что дата следующего заседания не назначена.

На первой встрече рабочей группы обсуждались и разные варианты, предложенные рынком в сфере ограничения переходных кампаний по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), говорят ее участники. В частности, обсуждались инициатива Ассоциации НПФ (АНПФ) по мораторию на досрочный перевод пенсионных накоплений, альтернативное предложение Национальной ассоциации НПФ, а также меморандум, разрабатываемый президентом АНПФ Сергеем Беляковым, который должен до вступления законодательных норм ограничить досрочные переходы граждан между страховщиками. Кроме того, обсуждалась разрабатываемая ЦБ и Минфином концепция индивидуального пенсионного капитала, указывают два собеседника "Ъ".