Санация банков обойдется ЦБ в 0,75-1,44 трлн руб.

6 августа. FINMARKET.RU - Центробанк недосчитается от 750 млрд до 1,4 трлн руб. из средств, потраченных на санации банков по новому механизму, сообщил "Ведомостям" зампредВасилий Поздышев в ответ на вопрос о том, каков реальный убыток регулятора от новых санаций и сколько он уже гарантированно потерял. По словам зампреда ЦБ, размер потерь будет зависеть от судьбы исков о возмещении убытков бывшими контролирующими лицами.

Оздоравливатьпо-новому ЦБ начал в 2017 г. с крупных игроков: в тот год он забрал на санацию "ФК Открытие", Бинбанк с сестринским "Рост банком", а также Промсвязьбанк с дочерним АвтоВАЗбанком. Позже на оздоровление отправились Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) и Московский индустриальный банк (МИнБ).

Проблемные активы первых трех групп Центробанк сосредоточил на балансе "Траста", ставшего банком плохих и непрофильных активов. Регулятору пришлось профинансировать выкуп этих активов. "Весь объем активов, который попал в периметр финансового оздоровления в 2017 г., - 7 трлн руб. Из них мы оценили 2,4 трлн руб. как проблемные и непрофильные, которые стали объединять в банк непрофильных активов, - напоминает В.Поздышев. - Еще около 300 млрд руб. проблемных активов оставалось в "ФК Открытие" - чтобы сохранить преемственность в работе с ними и не делать баланс "Открытия" стерильным".

Часть активов - 233 млрд руб. - удалось вернуть еще при формировании "Траста" в 2018 г., рассказывает В.Поздышев. За следующие 5 лет с баланса "Траста" будет возвращено еще 482 млрд руб., ожидает он. Зампред ЦБ также рассчитывает вернуть большую часть непрофильных активов, оставленных на балансе группы "Открытия", - 250 млрд руб. Но сделать это ЦБ рассчитывает при продаже банка.

Итого, отмечает В.Поздышев, ЦБ ожидает вернуть с "определенного контура проблемных активов в 2,4 трлн руб." 965 млрд руб., или 40,2%.

Потери ЦБ при этом составят 1,44 трлн руб. Их регулятор намерен снизить за счет исков к бывшим владельцам. "Пока оценка объема этих исков - около 750-800 млрд руб. Сейчас такие иски поданы по "ФК Открытие" и Промсвязьбанку (сумма иска за "Открытие" - 290 млрд руб., за Промсвязьбанк - 282 млрд). По остальным санируемым банкам - Бинбанку, АТБ и МИнБу - такие иски тоже будут поданы. Мы ожидаем, что часть убытков ЦБ и государства на санацию будет покрыта в рамках этих исков", - сказал В.Поздышев. Если по результатам разбирательств вернется 750 млрд руб., общий возврат составит около 70%, если половина - то 55%, говорит он.

Но взыскать с них все своиЦБ не может, сетует зампред ЦБ: "При подаче этих исков ЦБ обязан рассчитывать не свои фактические убытки (их можно понять только по завершении всех судебных процессов и связанных с ними исполнительных производств), а следовать формуле, определенной в законе о банкротстве. Возможно, практика применения данных норм поставит вопрос их пересмотра, чтобы ЦБ мог включить большую часть своих убытков на финоздоровление банков в свои иски".

Помимо финансирования "Траста" Центробанк предоставлял санируемым банкам капитал. Совокупно - 806,4 млрд руб. Эти средства - частично или целиком - ЦБ планирует вернуть, продав банки.

Однако, как считает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов, вряд ли ЦБ сможет окупить затраты на докапитализацию банков с помощью их перепродажи.