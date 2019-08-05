РФ следует использовать шанс на рост поставок продовольствия в Китай

5 августа. FINMARKET.RU - Американо-китайские торговые разногласия дают России шанс на увеличение поставок продовольствия на рынок КНР, но это потребует больших усилий и времени, считают эксперты, опрошенные "Интерфаксом".

"Китай, бесспорно, самый приоритетный рынок для поставщиков продовольствия, в том числе мяса, и нам необходимо от этого "пирога" откусить свой кусок", - заявил глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин.

Серьезным прорывом, по его словам, стало разрешение нароссийского мяса птицы в. Сейчас право на это имеют более 30 предприятий по производству мяса птицы и 13 предприятий по хранению продукции. "Но нас интересуют поставки в Китай и свинины, и говядины", - сказал он.

Глава НМА рассчитывает, что определенные сдвиги в этом направлении могут последовать после встречи глав правительств двух стран, которая запланирована на сентябрь в Санкт-Петербурге.

По мнению С.Юшина, в расширении торговли с Китаем следует рассчитывать на осложнение отношений этой страны не только с США, но и с другими странами, в частности, с Канадой, поставки мяса из которой притормозились.

"Но независимо от того, каким образом будут строиться отношения Китая со своими поставщиками, он будет наращивать закупки продовольствия, - сказал глава НМА. - Кроме того, сейчас китайцы серьезно озаботились вопросами экологии, а это не исключает введение регуляторных ограничений, в том числе и в сфере сельского хозяйства".

Глава НМА отметил, что в продвижении своей продукции на рынок Китая российским поставщикам приходится конкурировать с другими странами, которые также проявляют большой интерес к этому объемному рынку. "Иностранные компании в своей экспансии на зарубежные рынки до 60% времени, усилий и средств тратят на выстраивание взаимоотношений с Китаем", - сказал он.

Как считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько, перспективы расширения торговли с Китаем в ближайшие годы будут развиваться как в рамках охлаждения торговых отношений между США и Китаем, так и в зависимости от того, как будет распространяться в стране африканская чума свиней (АЧС).

По его словам, разлад между США и Китаем, скорее всего, надолго, поэтому Китаю придется искать замену американским поставкам. "Один из очевидных вариантов - наращивание импорта из России, но пока возможности не так велики, как хотелось бы", - сказал он.

По словам Д.Рылько, российская птицепродукция пока не совсем конкурентоспособна на китайской рынке. "Но на часть ее можно найти рынок сбыта, и это будет сделано", - считает он.

Что касается поставок свинины, переговоры о которых идут уже много лет, то в этой сфере необходимо находить компромиссы. "Главное, что у нас есть гипотетическая возможность при правильной постановке дела проникнуть на китайский рынок свинины. Это будет не в ближайшие месяцы, но в течение нескольких ближайших лет это возможно", - заявил Д.Рылько.

Как отметил глава ИКАР, Китай является очень крупным покупателем сои и это создает огромный потенциал для российских производителей. "Мы поставляем в эту страну по 1 млн тонн сои в год, но больше пока не в состоянии, потенциал Дальнего Востока (основной производитель сои в РФ) ограничен, - сказал он. - Но будем больше грузить в Китай кукурузы, тем более что за ее выращивание в дальневосточных регионах взялись китайцы". Правда, объемы отгрузок кукурузы будут небольшими - до 100 тыс. тонн, добавил он.

Член аграрного комитета ТПП Елена Тюрина также считает, что возможности РФ в увеличении поставок сои в Китай ограничены. "Земель, где можно эффективно возделывать эту сельхозкультуру, недостаточно. Резко нарастить поставки в ближайшее время вряд ли удастся", - сказала она.

Е.Тюрина сообщила, что на сою приходится до 34% китайского аграрного импорта. В 2018 году закупки составили 95,5 млн тонн на $39,6 млрд. Основным поставщиком является Бразилия (более 50 млн тонн). США находятся на втором месте - 32-35 млн тонн. Затем следуют Аргентина и Уругвай, но с небольшими объемами.

По ее данным, в 2018 году Китай также импортировал 2,2 млн тонн (на $3,7 млрд) мороженой рыбы, 1,2 млн тонн (на $2,2 млрд) свинины, 4,3 млн тонн (на $1 млрд) пшеницы, 450 тыс. тонн (более чем на $1 млрд) птицепродукции. Доля России в этих поставках заметна лишь по рыбе - 25% китайского импорта.

в последние годы активно продвигает свою продукцию на китайский рынок. Теперь право на поставки в Китай имеют также 33 молочных предприятия РФ. В начале июня этого года между Россией и Китаем были подписаны новые соглашения, расширяющие возможности поставок. Так, число регионов, которые имеют право на экспорт пшеницы на китайский рынок, увеличилось до семи, отменен принцип регионализации при закупках российских соевых бобов, разрешен ввоз из РФ соевого, рапсового, подсолнечного шротов, жмыхов, а также свекловичного жома.

Теперь возможен и экспорт ячменя, но с учетом принципа регионализации (только из определенных регионов). Однако глава ИКАР Рылько сомневается в том, что экспорт ячменя будет развиваться, поскольку в перечне этих регионов нет ни одного из европейской части страны. Ни один крупный регион-производитель ячменя не сертифицирован на поставки в Китай, отметил он.

Президент США Дональд Трамп заявил о введении с 1 сентября пошлины в размере 10% на китайские товары стоимостью $300 млрд.

По данным информированных источников Bloomberg, правительство Китая отдало распоряжение госкомпаниям о приостановке импорта из США сельскохозяйственной продукции. Китайские государственные компании уже прекратили закупать продукцию американских фермеров и ждут результатов торговых переговоров, сообщает агентство.