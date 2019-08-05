5 августа. FINMARKET.RU - Россияне предпочитают искать работу через знакомых и друзей, уровень доверия к другим источникам информации о вакансиях гораздо ниже. Такие выводы можно сделать из исследования Аналитического центра НАФИ, пишет "Коммерсант"

Так, согласно исследованию, более половины (54%) опрошенных обращаются к друзьям и знакомым при поиске работы. Отдельно среди соискателей в возрасте 35-59 лет доля этой группы еще выше (61%). Менее трети (30%) ищут работу в интернете - в основном это соискатели в возрасте до 34 лет (50%). Еще 13% россиян при поиске работы обращаются в организации, с которыми ранее сотрудничали. Каждый десятый (10%) ищет вакансии в специализированных печатных изданиях. 9% опрошенных прибегают к услугам бирж труда, 7% - кадровых агентств.

Для тех, кто использует интернет, самыми известными сайтами для поиска работы названы "Авито", "Работа.ру" и HH.ru. "Авито" пользовался каждый третий (34%) соискатель. "Работа.ру" использовал каждый пятый (19%). К порталу SuperJob обращались 9% респондентов, еще 5% размещали свой профиль на Zarplata.ru.

По данным Высшей школы экономики,работы через интернет характерен в первую очередь для неквалифицированных работников, работников сферы торговли и услуг и специалистов среднего уровня. К знакомым же чаще обращаются занятые в строительстве, в торговле и сфере услуг, к родственникам - в нефтегазовом секторе, в промышленности и энергетике.

Роль неформальных связей при устройстве на работу важна не только в России - для иностранных рынков труда доля трудоустроенных с помощью личных или профессиональных связей достигает 80%.