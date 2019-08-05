Выпуски "народных" облигаций станут беспрерывными

5 августа. FINMARKET.RU -модифицированных "народных" облигаций (ОФЗ-н) этой осенью будет осуществлен в новом формате. Планируется, что инструмент станет доступен для покупки в любой момент, а не с перерывами между выпусками, рассказали "Известиям" в Минфине.

До конца сентября Минфин планирует осуществить эмиссию "народных" облигаций по новым, максимально льготным для населения, правилам. Как писали ранее "Известия", отменяется комиссия банкам-агентам (сейчас - 0,5-1,5%), снижается с 30 до 10 тыс. рублей минимальная сумма покупки, кроме того, бумаги можно будет приобрести онлайн. Однако это еще не все новации, которые ожидают народных инвесторов.

"Готовится выпуск ОФЗ-н в новом формате. Планируется, что с момента запуска инструмент будет в любой момент доступен гражданам для покупки. По завершении размещения очередного выпуска новый будет предложен практически сразу. Таким образом, будет обеспечена непрерывность", - сообщили газете в пресс-службе Минфина.

Сейчас между выпусками существует большой перерыв. Например, продажа третьего даже с учетом продления закончилась в конце марта. Очередной планируется лишь на конец 3-го квартала.

ОФЗ-н - специальный инструмент для населения, который имеет нерыночный характер и выпускается с 2017 года. Приобрести "народные"и продать их можно было через Сбербанк и ВТБ, а с этого года к ним присоединяются также Промсвязьбанк и Почта Банк. На данный момент Минфин осуществил 3 выпуска на общую сумму 70 млрд рублей, разместил примерно на 59,6 млрд рублей. При этом в обращении сейчас находятся ОФЗ-н на сумму чуть более 57,5 млрд рублей. То есть граждане уже продали, не дожидаясь погашения, бумаг на 2 млрд.

Возможность приобретения ОФЗ-н на постоянной основе позволит банкам-агентам более системно подойти к их предложению. Что в конечном итоге должно привести к повышению спроса, считают представители кредитных организаций.

Однако эксперты считают, что для большего распространения "народных" облигаций планируемых изменений недостаточно. Так, они отмечают, что для граждан ОФЗ-н - инструмент пока непривычный и уступающий другим.

Как отмечает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах, ля целевой аудитории в виде неквалифицированных инвесторов "народные" облигации - инструмент достаточно сложный, им проще просто положить деньги на банковский вклад.

"А для граждан, которые разбираются, ОФЗ-н не слишком интересны в силу существующих ограничений на продажу", - говорит А.Табах.

"Народные" облигации нельзя продать и купить на вторичном рынке, что делает инструмент более статичным. По мнению представителя "Эксперт РА", шанс на повышение спроса у ОФЗ-н может появиться, если ставки по депозитам просядут, а доходность облигаций сохранится на нынешнем уровне.