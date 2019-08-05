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05 августа 2019 года 10:29
В картах "Мир" появятся новые российские чипы
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Петр Ковалев/ТАСС
5 августа. FINMARKET.RU - У банков РФ появилась возможность выдавать бесконтактные карты "Мир" с чипом российской разработки, пишет "Российская газета". Новый чип НИИ молекулярной электроники и компании "Микрон" - полностью российский продукт, который поддерживает возможность работы карт по контактному и бесконтактному интерфейсу, соответствует всем международным стандартам и сертифицирован платежной системой "Мир" для использования в национальных платежных картах, сообщил представитель НСПК. После того, как в 2014 году Visa и MasterCard отключили от обслуживания карты нескольких попавших под санкции банков, обработка транзакций была замкнута в России, а зарплаты бюджетников и соцвыплаты переведены на карты "Мир", созданные российскими специалистами. Основная часть их выпускается с поддержкой бесконтактной оплаты, но с чипами из ЕС, США и Азии. А это сотрудничество может быть нарушено при расширении санкций. Есть и ряд других вопросов. Обсуждение деталей технической реализации и возможных поправок в законодательство ведется на площадке ассоциации "ФинТех". Ключевой этап эмиссии карт "Мир" завершен: по данным НСПК их выпущено уже свыше 60 млн, но скоро начнут истекать сроки действия первых карт. Банки-эмитенты сами определяют поставщиков чипов из перечня НСПК, руководствуясь ценой, качеством, возможностями и так далее. Сбербанк (основной эмитент "Мира") отказался комментировать планы по использованию российских чипов, другие крупнейшие банки не ответили на запросы "РГ".
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