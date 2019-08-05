Минэкономразвития оценило инвестиции в зеленую энергетику до 2030 года

5 августа. FINMARKET.RU - Общий инвестиционный ресурс, который правительство может направить на развитие зеленой энергетики в РФ до 2030 года, по оценке Минэкономразвития, может составить 659,29 млрд руб. Расчеты министерства направлены в Минэнерго 26 июля, пишет "Коммерсант". Итоговая цифра выше той, которая называлась в качестве потолка для инвестиций на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака 15 июля. В частности, проект протокола совещания предполагал, что объем средств на развитие ВИЭ составит 400 млрд руб. (в ценах 2021 года) до 2050 года, но итоговый документ вышел уже без конкретных сумм с поручением дополнительной проработки до 6 августа. На совещаниях в Минэнерго на прошлой неделе все же за базу брали сумму в 400 млрд руб. говорят собеседники газеты, знакомые с ситуацией.

По поручению президента, инвестиции в новые энергопроекты после 2022 года и на последующие десять лет должны планироваться с учетом ограничения роста энерготарифов уровнем инфляции. Для этого правительству нужно распределить общий ресурс примерно в 3,5 трлн руб. до 2035 года между модернизацией старых ТЭС (1,9 трлн руб. до 2031 года), строительством новых атомных энергоблоков, мусоросжигающих ТЭС, развитием энергетики в изолированных энергорайонах и поддержкой зеленой генерации в 2025–2035 годах.

Нынешние расчеты Минэкономразвития сделаны только до середины срока действия новой программы, в прошлый раз министерство оценивало строительство новых 10 ГВт ВИЭ в 0,9 трлн руб. до 2050 года.

Но министерство в расчетах делает оговорку на возможный рост инфляции или энергопотребления в РФ сверх прогноза.

Если инфляция будет на 1 процентный пункт выше, чем в прогнозе социально-экономического развития, это может привести к росту общего инвестресурса на 37%: с 63,95 млрд руб. в 2025 году до 1,058 трлн руб. в 2030 году (в ценах 2025 года) нарастающим итогом. Увеличение объемов полезного отпуска на 1% приведет к увеличению инвестресурса на 40% — с 64,5 млрд руб. в 2025 году до 1,104 трлн руб. в 2030 году (в ценах 2025 года).