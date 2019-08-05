Работодателей обяжут сообщать о выборе зарплатного банка

5 августа. FINMARKET.RU - От работодателей будут требовать направлять сотрудникам сообщение о праве самостоятельно выбрать организацию для получения зарплатной карты, а также сменитьпо своему желанию, рассказала начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. По ее словам, ФАС считает, что эта мера способна позитивно повлиять на конкуренцию в финансовом секторе и снизить риски давления на подчиненных со стороны работодателей.

Председатель комитета Госдумы по финрынкам Анатолий Аксаков согласился, что такая система информирования должна быть предусмотрена и не исключено, что изменения в законодательство будут обсуждаться уже осенью. Однако технология должна вводиться с минимальными издержками для бизнеса и требуется дополнительная дискуссия, уточнил депутат, пишут "Известия"

Инициативу можно реализовать в форме электронной анкеты, где сотруднику будет предложено выбрать банк из перечня, добавил он. Технологической основой для перевода денег может служить системы быстрых платежей (СБП), считает Анатолий Аксаков.

Как сказал "Известиям" зампред Альфа-банка Владимир Сенин, сейчас поправка обсуждается с Минтрудом и ЦБ. В ответ на юридически значимое сообщение сотрудник сможет прислать номер своего телефона, который будет служить идентификатором в СБП. Через нее и будет приходить зарплата.

Сейчас деньги сотрудникам начисляются следующим образом: формируется ведомость в системе зарплатного банка и он автоматически рассылает суммы по картам. Именно поэтому бухгалтеры предпочитают работать с одной финорганизацией. В противном случае приходится готовить отдельный комплект документов на сотрудников из сторонних банков. Как пояснил "Известиям" зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов, если зарплаты начнут перечислять через СБП, вместо системы зарплатного банка будет использоваться единый для всех интерфейс от ЦБ. Специалист бухгалтерии даже не узнает, в какой банк уходят деньги. Ему будут доступны лишь имя и номер телефона сотрудника.

Таким образом функционал СБП гарантирует гражданину конфиденциальность, чтобы избежать давления со стороны работодателя. При этом новая система позволяет минимизировать расходы компании. Даже если сотрудники выбрали десять разных банков, перевод осуществляется одним платежом в НСПК, добавил Владимир Сенин.

В ЦБ предложение поддержали. А использование СБП как инструмента перевода зарплаты уже запланировано в рамках развития системы, добавили там. Важно также выработать механизм урегулирования спорных перечислений и возврата ошибочно зачисленных средств, уточнили в регуляторе.

В Минтруде напомнили, что работник уже сейчас вправе подать заявление о замене кредитной организации и сообщить работодателю любые реквизиты для перевода заработной платы, в том числе с использованием платежей системы ЦБ. С 6 августа работодателей обяжут в течение 15 дней менять сотруднику зарплатный банк по его заявлению. Отказ грозит компаниям штрафом до 50 тыс. рублей, а должностным лицам - до 20 тыс.