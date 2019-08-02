Крупные заемщики просят проявить патриотизм в вопросе кредитных рисков

2 августа. FINMARKET.RU - В спор Минфина и Банка России по вопросу о новой системе учета в банковском надзоре кредитных рисков вмешались крупные. Главы "Газпрома", "Татнефти", НОВАТЭКа и "Северстали" в письме к Владимиру Путину просят его дать поручение ЦБ при расчете нормативов достаточности капитала банков с 2020 года ориентироваться на рейтинги отечественных рейтинговых агентств, а не на предложенную ЦБ переходную "безрейтинговую" схему, пишет "Коммерсант"

Существует два варианта реформы, получившей в профессиональных кругах наименование "Базель-3,5" - речь идет о выполнении рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) "Basel III: Finalising post-crisis reforms" 2017 года. В первом варианте, публично предложенном ЦБ 3 июля в общих чертах, с 2020 года предлагается ввести в инструкции ЦБ №180-И пониженные коэффициенты риска для заемщиков "инвестиционного класса" и банков высшего класса (по классификации ЦБ по соблюдению ими нормативов), а также для субъектов МСП. Второй подход, отстаиваемый Минфином, заключается в учете при расчете нормативов рейтингов кредитных агентств, аккредитованных ЦБ. Банк России должен опубликовать новую версию инструкции №180-И в 3-м квартале 2019 года.

Главы компаний-заемщиков однозначно ставят на вариант Минфина в наиболее рискованной его форме: их письмо - жалоба на излишне консервативную политику ЦБ в области надзора, она, по их оценкам, жестче рекомендаций БКБН.

Более того, авторы констатируют: даже если бы рейтинги российских компаний все же учитывались ЦБ при оценке кредитных рисков, внешние санкции в отношениивызывают "занижение" как странового, так и корпоративных рейтингов иностранными рейтинговыми агентствами.

"Международные агентства существенно завышают риски дефолта",- утверждается в письме. Российские же агентства могут не учитывать санкции - в результате одни и те же высококлассные заемщики имеют рейтинги уровня ААА от российских и на несколько ступеней ниже, уровня BBB, от международных рейтинговых агентств.

Из письма неявно следует, что предлагается "…ориентироваться на кредитные рейтинги аккредитованных Банком России национальных кредитных рейтинговых агентств", поскольку "это обеспечит снижение коэффициентов риска по высококлассным заемщикам до 20%" - это можно понять так, что рейтинги ААА, АА и А национальных агентств предлагается просто приравнять к рейтингам ААА, АА и А международных агентств. Поясняя потребность в дешевых кредитах, генерируемых таким образом, авторы обращения ссылаются на "масштабные инвестпроекты", многие из которых "нацелены на достижение стратегических задач", эффектом перехода на российские рейтинги авторы письма видят финансовую стабильность, облегчение рефинансирования внешнего долга и девалютизацию экономики.

Минфин, комментируя письмо, заявил "Коммерсанту", что "в целом поддерживает предложения бизнес-сообщества", это "позволит гарантировать большую надежность проведения кредитного анализа нефинансовых организаций". "Такой переход придаст необходимый импульс развитию… отечественного финансового рынка, что критически важно с точки зрения повышения конкурентоспособности экономики, укрепления экономической и национальной безопасности", - сообщили в министерстве. По данным "Ъ", позиция Минфина сводится к тому, что рейтинговые агентства оценивают риски точнее, чем подход ЦБ к "Базелю-3,5", при котором все риски банков в работе с заемщиками "инвестиционного класса" равны.

В настоящее время на рынке есть два аккредитованных Банком России национальных рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА" (возможно получение к осени 2019 года лицензии третьим агентством, НРА). Для них дискуссия опасна: с одной стороны, патриотичная "изоляция" их от международных рейтинговых агентств сильно затруднит любое международное развитие, с другой - увеличит спрос на их услуги в РФ.

В Банке России пояснили газете, что сравнительный анализ влияния двух подходов показывает, что "безрейтинговый" вариант дает (при суверенном рейтинге РФ на уровне "ВВВ-") "гораздо большую экономию капитала для кредитования экономики, чем подход, основанный на рейтингах".

По оценке, приведенной пресс-службой ЦБ, потенциальный рост корпоративного кредитования в его варианте составляет 2,5 трлн руб. "против 500 млрд руб. кредитных активов, взвешенных по риску, по выборке банков, представляющих около 2/3 активов банковской системы РФ". Особенно резко ЦБ против идеи "тождества" рейтингов ААА по национальной и международной шкале (ее не поддерживает и Минфин). "Национальные рейтинги должны быть вписаны в таблицы соответствия с международными по уровню риска и вероятности дефолта", - заявляют в ЦБ. Мнение о том, что "существенное завышение национальных рейтингов над международным может привести к снижению доверия участников рынка к национальной рейтинговой индустрии", высказываемое в ЦБ, неофициально разделяют и в агентствах. "Безрейтинговый" подход к "Базелю-3,5", по мнению ЦБ, рациональнее, по крайней мере, до большего уровня развития рейтингового бизнеса в РФ. ЦБ "изучит аргументацию крупных компаний, в первую очередь сырьевого сектора", но отмечает, что их кредитование росло опережающими темпами, а рисков снижения доступности для них кредитов ЦБ вообще не видит.