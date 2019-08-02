Более трети интернет-компаний жалуется на нехватку клиентов

2 августа. FINMARKET.RU - Более трети (37%) российских интернет-компаний испытывают сложности с привлечением новых клиентов, свидетельствуют данные исследования Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и Яндекс.Кассы.

Почти столько же (35%) страдают от низкого трафика посетителей на сайте, а у каждой десятойпроблема заключается в том, что посетители есть, но покупку они не совершают, пишет "Российская газета"

"Подобные проблемы возникают из-за неправильного управления ресурсами, неумелых действий руководителя", - считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов.

Специалисты уверены, что успех гарантирует именно объединение всех каналов коммуникации, поэтому важно наладить связь обычных магазинов и их интернет-сайтов.

А одно из самых слабых мест в российском онлайн-бизнесе, как показало исследование, - недостаток компетенций в рекламном направлении, это отметил каждый пятый представитель бизнеса.

Одним из самых доступных способов продвижения для небольших интернет-магазинов остается контекстная реклама, поскольку микро- и малый бизнес обычно не может позволить себе взять в штат специалиста по рекламе, отмечает коммерческий директор Яндекс.Кассы Оксана Коробкина.

Самым эффективным способом продвижения остаются акции и распродажи. Интерес россиян к скидкам при онлайн-покупках увеличился в 3,5 раза. Доля пользователей, заинтересованных в скидках, выросла с 2017 года почти на 66%, выяснил аналитический центр сервиса Price.ru (показатель рассчитывается исходя из количества переходов в магазины по товару со скидкой по отношению ко всем переходам по товарам на сайте).

Резерв развития онлайн-торговли - пожилая аудитория. Ее доля среди пользователей онлайн-услуг постоянно растет, интернет-покупки уже становятся обыденной практикой для людей предпенсионного возраста. Качественно сделанный интернет-магазин всегда должен быть достаточно прост и понятен для любой аудитории, но пожилые люди, которые пока неуверенно чувствуют себя в онлайне, могут этого не знать. Задача бизнеса, который хочет привлечь новых клиентов, эту информацию донести, отмечает О.Коробкина.