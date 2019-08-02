Кредитование малого бизнеса на востоке ставит рекорды

2 августа. FINMARKET.RU - Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в 1-м квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста. Так, выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выросла на 125%, 90% и 75% соответственно. В среднем по России показатель увеличился всего на 10%. Подсчеты специально для "Известий" произвели в Фонде содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В Центробанке подтвердили, что на Урале и на Дальнем Востоке действительно наблюдается активный прирост выдачи займов субъектам МСП. В топ-10 регионов по этому показателю также вошли Чукотский АО, Приморский край, Магаданская, Мурманская и Новгородская области, Севастополь, закрыла десятку Москва.

В крупнейших российских банках газете рассказали, что динамичный рост кредитования в регионах наблюдается уже второй год подряд. В 2018-м активность была связана с ЧМ по футболу, уточнили в организациях. Впрочем, не все банки считают чемпионами восточные области: в Совкомбанке отметили особенно быстрый рост в Ростовской и Воронежской областях, в Росбанке — в регионах Поволжья. Вместе с тем в АкБарс банке подтвердили восточный тренд: увеличение темпов кредитования финансовая организация зафиксировала в крупных городах на Урале и в Сибири, банк "Открытие" — на Дальнем Востоке. Деньги в основном берут на пополнение оборотных средств, отметили там.

По итогам 1-го квартала 2019 года больше половины кредитов в ЯНАО брали малые и средние компании, которые занимались перевозками, на Алтае подавляющее большинство займов взяли строительные предприятия, а 70% бизнеса в ХМАО обращались за деньгами на оптовую и розничную торговлю, подсчитали в корпорации МСП. В Мурманской области и Чукотском АО также лидирует это направление.

Замдиректора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко сообщил, что в основном деньги берет частный бизнес, ориентированный на туристов: хостелы, экскурсионные бюро, кафе, рестораны и пекарни. "Также развивается выращивание экологически чистых овощей, медоводство, разведение морских гребешков, трепангов, мидий, — перечислил чиновник. — Другой растущий сегмент — стартапы в сфере IT".

В ЦБ "Известиям" сообщили, возможная причина увеличения объемов кредитования — реализация «дорожной карты» по развитию субъектов МСП на 2019–2021 годы, ориентированной главным образом на. Ряд стимулирующих мер уже реализован: снижены издержки банков при оценке финансового состояния заемщика, а также требования к резервированию на возможные потери по ссудам, пояснили в регуляторе. Это повышает привлекательность кредитования сегмента МСП для банков и способствует снижению стоимости займов для предпринимателей, подчеркнули в Банке России.

Исходя из данных исследования и статистики по численности населения регионов, высокие показатели кредитов на душу населения отмечаются именно на Дальнем Востоке (в среднем 15–20 тыс. рублей), тогда как в остальных регионах из топ-10 по приросту кредитования — только 3–5 тыс. рублей. Исполнительный директор Центра поддержки внешнеэкономической деятельности Андрей Точин предположил, что отрыв макрорегиона связан с льготами на территориях опережающего экономического развития в ДВФО.