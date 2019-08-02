Минэкономразвития обновляет план трансформации делового климата

2 августа. FINMARKET.RU - К 15 августа Минэкономразвития должно завершить согласование актуализованной версии плана "Трансформация делового климата". Подготовленный министерством проект направлен во все заинтересованные госорганы и организации. Как напоминает "Коммерсант" , пакет мер по трансформации делового климата был утвержден правительством в январе 2019 года, тогда сообщалось, чтобудет обновляться дважды в год.

В проект включены новые разделы: "Предпринимательская деятельность в сфере сельского хозяйства", "Экология", "Развитие предпринимательства в сфере туризма", а также "Защита прав и законных интересов" (тесно связанный с разделом "Контрольно-надзорная деятельность", поскольку предполагает снижение административных барьеров при лицензировании и сокращение финансовых издержек бизнеса). Однако они еще требуют серьезной доработки - в новых разделах пока не записаны ключевые показатели.

Один из важнейших элементов новой версии плана - более подробная привязка KPI к соответствующим субрейтингам Doing Business, одной из общих задач является вхождение России в топ-20 по этому рейтингу (сейчас - 23-е место). Подробность детализации "дорожной карты" чрезвычайно высока: в качестве примера одной из задач улучшения делового климата вявляется "уточнение соблюдения правил противопожарного режима при строительстве и монтаже дверных коробок". В сравнении с действующей версией плана актуализированный вариант предполагает существенное расширение списка мероприятий - например, только в разделе "Контрольно-надзорная деятельность" их добавляется почти 150. Значительная часть новых пунктов направлена на точечное устранение избыточных и дублирующих требований (например, советских санитарных правил для предприятий мясной промышленности 1985 года) еще до запуска "регуляторной гильотины" в 2021 году.

Полностью переформатируется раздел, посвященный малому и среднему предпринимательству (МСП): если раньше он практически дублировал одноименный нацпроект, то теперь для него предлагаются собственные мероприятия. Среди них - перечисление субсидий на компенсацию расходов и затрат субъектов МСП напрямую на расчетный счет без казначейского сопровождения, а также разработка комплекса мер, направленных на снижение доли заблокированных счетов, принадлежащих субъектам МСП, в целом это очень детальный план "тысячи малых дел" для малого бизнеса.

Реальный список мероприятий обновленного плана по трансформации делового климата, вероятнее всего, будет не столь обширным: Минэкономразвития представило внушительную таблицу разногласий, в которых ведомства не поддерживают предложения экспертной группы. Так, экспертная группа предложила разработать в рамках направления "Градостроительная деятельность" законопроект о поэтапном раскрытии эскроу-счетов. Среди других спорных моментов - корректировка КоАП в части нарушений таможенного законодательства (наличие системных проблем в нем отрицает ФТС).

На 15 августа запланировано заседание подкомиссии по обеспечению устойчивого развития экономики под председательством Максима Орешкина, на ней будут урегулированы разногласия бизнес-сообщества и ведомств, а также одобрена заключительная версия проекта.