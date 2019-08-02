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02 августа 2019 года 08:50
Банки будут отчитываться перед ЦБ о заложенном имуществе
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Гавриил Григоров/ТАСС
2 августа. FINMARKET.RU - Банк России разрабатывает нормативный акт, согласно которому с 2020 года все банки будут ежемесячно отчитываться перед регулятором о кредитных залогах, их стоимости и обо всех операциях с ними. Как следует из опубликованного вчера ЦБ проекта нормативного акта, это будет новая форма отчетности, указано там. В ней банки должны будут указывать договоры залогов, залогодателей и сами предметы залога с их стоимостью, пишут "Ведомости". Сейчас сведения о предметах залога по ссудам, предоставленным компаниям, банки направляют в ЦБ в агрегированном виде, говорит представитель регулятора. Кроме того, сейчас информацию о залогах банки предоставляют в ЦБ по запросу в ходе проверок, добавляет президент Клуба банковских специалистов Кирилл Парфенов. Данные, которые ЦБ будет получать в новой отчетности, будут использоваться им в надзорных целях, говорит представитель регулятора. Банки сообщали ЦБ, что есть необходимость выявлять риски, связанные с перекрестными залогами, добавил он. А новый формат отчетности разработан "с учетом мнения банковского сообщества, представленного на площадке рабочей группы по вопросам создания реестра залогов", указал представитель ЦБ. Внести свои предложения и замечания в проект банки могут до 14 августа. По слова К.Парфенова, новая отчетность решит проблему разной оценки залогов, так как сейчас после практически каждой выездной проверки ЦБ оспаривает их указанную стоимость. Регулярная отчетность по новой форме даст ЦБ возможность оперативно влиять на оценку залогов, находить перекрестные залоги, т. е. видеть, какое имущество было перезаложено несколько раз, добавляет К.Парфенов. Как предупреждает старший менеджер Deloitte Сергей Гришунин, подробная отчетность увеличит административную нагрузку на банки, особенно на средние и мелкие банки. По мнению С.Гришунина, нагрузка, возможно, была бы ниже, если бы была реализована идея ЦБ, озвученная ранее, согласно которой регулятор самостоятельно скачивал бы необходимые данные непосредственно из IT-систем банков. В банках считают, что потребуется серьезная доработка систем отчетности и внесения в них дополнительных параметров.
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