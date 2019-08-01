Парламентарии вернутся к вопросу изъятия земель для муниципальных нужд

1 августа. FINMARKET.RU - Власти не намерены отказываться от идеи изъятия частной собственности в границах "депрессивных" зон муниципальной застройки для вовлечения их в процессы реновации городов. Как стало известно "Коммерсанту" , идея в целом не вызывает протеста на строительном рынке, сенаторы уже осенью готовы вернуть ее в повестку Госдумы, а споры среди экспертов вызывают лишь детали будущего передела и степень добровольности участия в нем граждан и организаций.

Нормы об изъятии городских земель и недвижимости в "зонах комплексного развития" (в том числе на застроенных территориях) появились в проекте поправок к Градостроительному кодексу, внесенном Минстроем в Госдуму летом 2018 года. Документ предусматривал возможность их принудительного изъятия (включая даже квартиры в многоквартирных домах, не признанных аварийными) по инициативе муниципалитетов.

Законопроект, прошедший первое чтение в ноябре 2018 года, завис в Госдуме, вызвав беспокойство рынка и граждан: основанием для изъятия должно было стать включение дома в муниципальную адресную программу, при этом обоснования необходимости этого не требовалось. Ко второму чтению в июле 2019 года нормы об изъятии из проекта исключили - в Минстрое отметили, что на поправках не настаивали, но спустя три дня о планах разработать отдельное предложение по изъятию жилья заявил первый замглавы комитета Совета федерации по федеративному устройству и региональной политике Андрей Шевченко.

Необходимость нового законодательного закрепления механизма изъятия жилья подтверждают эксперты: без него тормозится развитие перспективных земель, занятых "депрессивной" застройкой. Но, как говорит глава Института экономики города Надежда Косарева, проект может быть успешным только при гарантии его добровольности по аналогии с программой реновации. По ее словам, технически сейчас в Градостроительном кодексе уже есть возможность изъятия неаварийной жилой недвижимости для комплексного развития территорий, но муниципалитеты ей не пользуются, опасаясь общественного недовольства.

Изымать жилую недвижимость позволяет и Земельный кодекс, в том числе ради строительства гособъектов при отсутствии альтернативы и в "иных условиях", допускающих широкое толкование.

Однако, отмечают эксперты, при изъятии речь должна идти именно о добровольном выборе механизма компенсации - будет ли это новое жилье, денежная выплата или другие варианты возмещения.

Как пишет "Коммерсантъ", вряд ли стоит сомневаться в том, что законодатели настоят на получении нового инструмента для реновации городов: создание комфортной городской среды, на которое нацелена обсуждаемая норма,- одно из наиболее дорогих направлений жилищного нацпроекта, всего на эти цели планируется тратить 45 млрд руб. в год до 2024 года. Вопрос в том, насколько комфортный для граждан механизм расселения "депрессивных" площадок в итоге окажется зафиксирован законом. При этом средства, позволяющие решить вопрос мирно, в региональных бюджетах начали появляться - по оценкам агентства АКРА, по итогам 2018 года регионы получили рекордный профицит в размере около 500 млрд руб. впервые с 2007 года.